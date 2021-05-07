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07 Mayıs 2021 Cuma 00:57:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2021 Cuma 00:57:00

İletişim Başkanı Altun, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tüm radyo çalışanlarının Radyo Günü'nü kutladı.

AA'nın aktardığı habere göre, Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki radyo yayıncılığının 94 yıl önce 6 Mayıs'ta yapılan anonsla başladığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 6 Mayıs Radyo Günü fahrettin altun
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