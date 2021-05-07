07 Mayıs 2021 Cuma 00:57:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2021 Cuma 00:57:00
İletişim Başkanı Altun, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tüm radyo çalışanlarının Radyo Günü'nü kutladı.
AA'nın aktardığı habere göre, Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki radyo yayıncılığının 94 yıl önce 6 Mayıs'ta yapılan anonsla başladığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:
- İletişim Başkanı Altun, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı
- Bakan Çavuşoğlu: Pozitif bir atmosferde görüşmeler yapıldı
- Vaka ve vefat sayısında düşüş yaşandı!
- Milyon dolarlık süper yatın haftalık kirası şaşırttı
- Kılıçdaroğlu'na zor Deniz Gezmiş sorusu: Neden astınız?
- Tam kapanma uzatılacak mı? Flaş açıklama...