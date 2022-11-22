İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük son yolculuğuna uğurlandı

Kanser tedavisi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybeden ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük, son yolculuğuna uğurlandı.

Daha önce Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekanlık ve öğretim üyeliği, Din İşleri Yüksek Kurulu ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi başkanlığı görevlerini yürüten Küçük için ikindi vakti Fatih Camisi'nde tören düzenlendi.

Eşi Nesrin Küçük, kızları Ayşe Mertoğlu, Büşra Küçük, Sümeyye Özyurt ve Hatice Özyurt ile damatları Suat Mertoğlu, Ömer Özyurt ve Zeki Özyurt, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in kıldırdığı cenaze namazında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Ali İhsan Yavuz, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve bazı ilçe belediye başkanlarının yanı sıra Küçük'ün dostları, öğrencileri ve yakınları saf tuttu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da aynı vakitte camiden naaşı kalkan merhume Hatice Yüksel'in cenaze namazını kıldırdı.

Namazın ardından merhum ve merhume için dua eden ve helallik alan Erbaş, Küçük'ün tabutunun önünde tezkiye konuşması yaptı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP



TBMM Başkanı Mustafa Şentop da merhuma Allah'tan rahmet dilerken, alimin ölümünün, alemin ölümü gibi olduğunu söyledi.

Küçük'ün iyi bir mürşit olduğunu belirten Şentop, "Kendisiyle muhatap olduğunuzda, yan yana geldiğinizde, yakınında olduğunuzda size sirayet eden bir hal vardı. Hocamızın bu bakımdan birçok kişinin hayatında sadece ilmiyle değil, haliyle de etki eden yönleri vardı." dedi.

Kendisinin de öğrencilik yıllarında Küçük'ün sohbetinden istifade etme imkanı bulduğunu dile getiren Şentop, "O tarihlerden beri muhabbetimiz devam etti. Son olarak da 15 gün kadar önce hastanede ziyaret etmiştim. O teslimiyet halini kendisinde her aşamada görüyordunuz. 1987'de tanıdığım haliyle vefatına yakın hali arasında hiçbir fark yoktu. Cenabıhak hepimize bu şekilde bir hayat nasip etsin. İlmiyle amil olmayla, hal ehli olmayla vasıflanacağımız hayatlar nasip etsin. Hocamız bizim bu anlamda örneğimizdi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bütün dostlarına, milletimize de başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından musalla taşından alınan Küçük'ün tabutuna TBMM Başkanı Şentop ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da omuz verdi.

İlmi ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına katkı sunan ve binlerce öğrenci yetiştiren Küçük'ün cenazesi Fatih Camisi haziresine defnedildi.