İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, tansiyon nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: IHA
İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, tansiyon nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı. Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şu an tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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