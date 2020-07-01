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01 Temmuz 2020 Çarşamba 09:37:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 09:37:00

İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı... İlk belirlemelere göre travmatik bir bulguya rastlanılmadı

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4 gündür sürdürülen aramalar sonucu evinin 7 kilometre uzağındaki derede cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi'nin ölümünde ilk tespitlere göre travmatik bir bulguya rastlanılmadı.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni, yapılan aramalar sonucu eve yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde bulundu.

Küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu derede, savcı ve olay yeri inceleme ekipleri detaylı araştırma yaptı. Jandarma ekipleri ise alana kimseyi yaklaştırmadı.

BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İkranur'un cesedinin bulunduğu haberinin alınmasının ardından arama çalışmalarına katılanlar, hemen olay yerine geldi. Kızının cansız bedenine ulaşıldığı haberini alan baba Serdar Tirsi olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

KAYMAKAM: SU DERİNLİĞİ FAZLA DEĞİL

Olay yerine gelen Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, İkranur'u sağ salim ailesine teslim etmek istediklerini ancak cansız bedeniyle dere yatağında karşılaştıklarını belirterek, “Savcılığımız marifetiyle çok yönlü soruşturma yürütülüyor. O bölgede 2 gündür çok arama çalışması yapıldı. Şu an söyleyeceğimiz her şey soruşturmanın selametini etkileyebilir. Dere yatağında bulundu, tüm ekiplerimiz iş birliği içinde çalışma yaptı. İkranur'un cansız bedeni suyun içindeydi ancak su derinliği fazla değil.” dedi.

İLK TESPİTLERDE TRAVMATİK BİR BULGUYA RASTLANILMADI

Minik İkranur’un cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ön otopside İkranur'un ölümünde ilk tespitlere göre travmatik bir bulguya rastlanılmadı.

İkranur'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada 2.5 saat süren detaylı otopsi işleminin ardından küçük kızın cenazesi yakınları tarafından alınarak, Bulancak ilçesi İcilli köyüne getirildi.

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