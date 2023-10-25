İkna çalışması sonucu teslim olan PKK'lı terörist Batman'da ailesiyle buluşturuldu
Kaynak: AA
Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim olan PKK'lı terörist, Batman'da ailesiyle buluşturuldu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince terör örgütü PKK/KCK'ya katılanlar ve ailelerine yönelik bilgilendirme, önleme ve ikna çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.
Çalışmalar sonucunda bu yıl Batman'dan silahlı terör örgütüne katılım yapmak amacıyla ikametinden ayrılan ve kendisinden bir süre haber alınamayan, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu kapsamında aranma kaydı bulunan erkek örgüt mensubunun 21 Ekim'de Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Sınır Kapısı'na teslim olmasının sağlandığı belirtilen açıklamada, 2023 yılı içerisinde Müdürlükçe ikna edilip teslim olması sağlanan örgüt mensubu sayısının 9'a ulaştığı kaydedildi.
Bu arada teslim olan PKK'lı terörist, Batman'da ailesiyle buluşturuldu.
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