İkna çalışması sonucu bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İkna çalışması sonucu bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüte 2008 yılında katıldığı belirlenen teröristin, son olarak Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 144'e yükseldi.