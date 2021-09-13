VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hamsinin fiyatı 20 liradan satılmaya başladı
Autoshow, yarın ilk kez dijitalde ziyarete açılıyor
Bebek yükleniyor
"En büyük gücüm annem"
Sıla'nın konser maratonu
Sahte paylaşımıyla çok konuşuldu
"Yeni nesil gümbür gümbür geliyor"
Sonbahar şarkısı
Ticaret Bakanlığı, tüketici ürünlerine yönelik denetimlerini kesintisiz sürdürüyor
Van'da 14 kişi kapasiteli minibüse bindirilen 71 düzensiz göçmen yakalandı
Üst düzey terörist etkisiz hale getirildi
Sanatçı Selçuk Ural: Seçimle gelmiş bir Cumhurbaşkanına "sen diktatörsün" diyorsun, bu resmen bir ha...
Gölbaşı'nın MHP'li belediye başkanına övgüler yağdırdı!
İkna çalışması sonucu bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı ile bir araya geldi
İstanbul'da su kesintisi
Otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı
Otomotivde üretim ve ihracat arttı
Anne-babalar dikkat! Okula uyum süreci için çocuğunuza zaman tanıyın
Cari işlemler açığı azaldı
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Sanayi üretimi yüzde 8,7 arttı
İstanbul'da okul servis şoförlerinin yüzde 94,2'si aşı yaptırdı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
13 Eylül 2021 Pazartesi 10:50:00 - Güncelleme:13 Eylül 2021 Pazartesi 10:50:00

İkna çalışması sonucu bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

ABONE OL

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüte 2008 yılında katıldığı belirlenen teröristin, son olarak Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 144'e yükseldi.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı terörist emniyet genel müdürlüğü jandarma genel komutanlığı
Mahkeme Navruz'u haklı buldu

Mahkeme Navruz'u haklı buldu
Rolü için kano eğitimi aldı

Rolü için kano eğitimi aldı
Bambaşka Zehra

Bambaşka Zehra
Babaroslar Akdeniz'in Kılıcı' dizisinin güçlü kadınları

Babaroslar Akdeniz'in Kılıcı' dizisinin güçlü kadınları
Hadise'ye niyet Tugay'a kısmet!

Hadise'ye niyet Tugay'a kısmet!
Narin aile okulunda

Narin aile okulunda
Dijitalde sunucu oldu

Dijitalde sunucu oldu
'Tam 12'den vuracak

'Tam 12'den vuracak
Survivor All Star'da

Survivor All Star'da

EN ÇOK OKUNAN HABERLER