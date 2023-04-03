İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Kaynak: AA
Hakkari Valiliğinden, bir PKK'lı teröristin, ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Terör örgütü PKK/KCK mensubu bir erkek şahsın kendisi ve ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde 1 Nisan'da Habur Sınır Kapısı'ndan teslim olması sağlanmış olup, ilimize getirilerek ailesi ile görüştürülmüş ve gerekli adli işlemlere başlanmıştır." denildi.
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