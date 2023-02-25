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25 Şubat 2023 Cumartesi 18:46:00 - Güncelleme:25 Şubat 2023 Cumartesi 18:46:00

İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu

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Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; bugün PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 9'a yükseldi.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı terör örgütü PKK

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