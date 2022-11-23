VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Suriye'de DEAŞ'a yönelik operasyon: 7 terörist yakalandı
Türkiye'nin Yapay Zeka Küresel Ortaklığı üyelik başvurusu onaylandı
"Düzce'deki depremde 1'i ağır olmak üzere toplam 68 kişi yaralandı"
"Kara Harekatı olacak mı?" sorusuna cevap
Başkan Erdoğan: Karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz
ABD'nin Virginia eyaletinde süpermarkette düzenlenen saldırıda yaklaşık 10 kişi öldü
"Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap Sistemi'yle 13 ton 513 kilogram altın toplanarak rekor kırıldı"
İklim kriziyle derinleşen gıda güvensizliği yüz binlerce çocuğu tehdit ediyor
Türk Kızılaydan Düzce'deki afetzedelere barınma ve beslenme desteği
Japonya, yükselen Çin'e karşı ABD desteği ve öz kaynaklarıyla caydırıcılık hedefliyor
Trafiğe ekimde 102 bin 403 aracın kaydı yapıldı
“Sambacılar" Dünya Kupası'nda sahne alıyor
Mavi vatanın bekçileri yılbaşından bu yana 27 bin 973 kazazedeyi kurtardı
Putin, Rusya'nın gübre ihracatını artırmaya hazır olduğunu söyledi
YPG/PKK'lı teröristlerin katlettiği Ayşenur öğretmen Şırnak'taki okullarda törenle anıldı
"Depremin odak derinliği yaklaşık 6,5 kilometre civarında olup sığ odaklı bir depremdir
Bakan Akar'dan 'Pençe-Kılıç Harekatı' açıklaması
Hablemitoğlu iddianamesinde "ikinci suikast" şüphesi
Tayland, Çin ile 2017'de imzalanan denizaltı anlaşmasından çekilebileceğini açıkladı
Düzce'de depreme yakalanan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
Brent petrolün varil fiyatı 88,46 dolar
İçişleri Bakanı Soylu, Düzce Merkez'de incelemelerde bulundu
Enerji yarımadasına özel dev şebeke
23 Kasım 2022 Çarşamba 13:15:00 - Güncelleme:23 Kasım 2022 Çarşamba 13:15:00

İklim kriziyle derinleşen gıda güvensizliği yüz binlerce çocuğu tehdit ediyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Bütün Çocuklar Bizim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aytül Yüksel, iklim kriziyle derinleşen gıda güvensizliğinden en çok dezavantajlı ülkelerdeki çocukların etkilendiğini söyledi.

İngiltere kökenli 21 bağımsız hayır kurumunun bir araya gelmesi ile oluşan Oxfam Konfederasyonu ve Save The Children (Çocukları Kurtarın) Fonu tarafından hazırlanan "Tehlikeli Gecikme 2: Eylemsizliğin Bedeli" adlı rapora göre, Etiyopya, Kenya ve Somali'de süren çatışmalar, Kovid-19 pandemisi ve Ukrayna'da devam eden savaşın tırmandırdığı enflasyonist ortam ve piyasa baskılarının yanı sıra iklim değişikliğinin etkileri sonucu ortaya çıkan gıda güvensizliği nedeniyle 181 milyon kişi kriz seviyesinde açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Akut açlık nedeniyle ortalama her 48 saniyede bir kişinin hayatını kaybettiği tahminine yer verilen raporda, iklim krizinin bir yandan ihtiyaçları tırmandırırken, bir yandan da kuraklık gibi aşırı hava olayları ile çatışma ve yerinden etme risklerini artırdığına vurgu yapıldı.

Somali'nin 2011 yılında maruz kaldığı kıtlık nedeniyle çeyrek milyon insanın hayatını kaybettiği ve bunların yarısının 5 yaş altındaki çocuklardan oluştuğu hatırlatılan raporda "Etiyopya, Kenya ve Somali'de kriz seviyesinde açlıkla karşı karşıya olan insanların sayısı geçtiğimiz yıldan bu yana 10 milyondan 23 milyona çıkarak iki katın üzerinde artış gösterdi." ifadelerine yer verildi.

Mevcut eğilimlerin devam etmesi durumunda, 2015'te 400 olan iklim kaynaklı yıllık küresel afet sayısının 2030'a kadar 560'a yükseleceğinin öngörüldüğü raporda "İklim finansmanıyla ileriye dönük eylemler arasında bağlantı kurulması yalnızca 'daha fazla harcama' meselesi değil, aynı zamanda iklim felaketine en fazla katkıda bulunanlar ile en az katkıda bulunanlar arasındaki finansal eşitsizliği azaltmak adına 'daha iyi ve daha adil harcama' meselesidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"ÇOCUKLAR, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KARŞISINDA EN DEZAVANTAJLI GRUPLAR"

Bütün Çocuklar Bizim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre Mühendisi Aytül Yüksel, iklim değişikliğinden etkilenen kırılgan topluluklarda yaşayan çocukların durumunu ve karşı karşıya oldukları riskleri AA muhabirine değerlendirdi.

İklim krizinin en ağır şekilde sosyal, finansal ve çevresel açıdan hazırlıksız olan, ortalama gelirin düşük olduğu, sosyal adaletsizliğin yaygınlaştığı dezavantajlı ülkeleri etkilediğini belirten Yüksel, aşırı kuraklık gibi iklimsel etkilerin gıda krizini tetiklediğini anlattı.

Yüksel, şunları söyledi:

"Eğer ekonomik olarak güçlü bir ülke ise, diğer ülkelerden gıda ithalatı ile sürdürülebilir olmasa da çözümler bulabiliyor. Ancak geliri düşük ülkeler tam bir çaresizlik içinde kalıyor. Dolayısıyla, bundan en çok da dezavantajlının da dezavantajlısı konumunda olan çocuklar etkileniyor. Ne sağlıklı olabiliyorlar ne okula gidebiliyorlar. Hatta ölüm kalım savaşı veriyorlar. Kazara yaşayıp büyümüşler ise de bu çaresizlik ortamında, ülkelerindeki savaş girdabına dahil oluyorlar."

"AÇLIĞI ÇÖZMEK İÇİN GEREKEN KAYNAKLAR YANI BAŞIMIZDA"

Kuraklık ve gıda krizi nedeniyle ortaya çıkan açlık koşullarına maruz kalan çocukların, eğitim, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını yerine getirmede çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını kaydeden Yüksel, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının "açlığa son" maddesinin "iklim eylemi" maddesiyle son derece ilintili olduğunu ifade etti.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında bulunan "sağlıklı bireyler", "nitelikli eğitim", "toplumsal cinsiyet eşitliği", "temiz su ve sıhhi koşullar", "barış", "adalet" ve "güçlü kurumlar" gibi ondan fazla maddenin de iklim krizi ile bağlantılı olduğunu işaret eden Yüksel, "Açlıkla ilgili oranlar iyileşmenin olduğunu gösterse de belirlenen 2030 hedefi için hala çok uzakta. Oysa kaynaklar hemen yanı başımızda duruyor." görüşünü paylaştı.

Yüksel, şöyle devam etti:

"Bir yanda büyük gıda israfı, bir yanda aç kalan çocuklar. Sistemsel ve köklü değişimler ile bunu çözmek gerçekten de zor değil. Adaletli bir paylaşım, iklim değişikliğinin sonuçlarını hafifletir ve uyum sürecini hızlandırabilir. Karnı doyan, sağlığına kavuşan çocuk oyuna ve öğrenmeye dönebilir. Okuluna ulaşabilir. Gelişime açık olur ve savaş gibi çıkmaz sokaklara dahil olmayı aklından bile geçirmeyebilir."

"AFET BÖLGELERİNDEKİ ÇOCUKLAR EĞİTİM HAKLARINDAN MAHRUM KALABİLİYOR"

İklim değişikliğinin neden olduğu krizlerin, çocukların gelecekleri üzerindeki etkilerine değinen Yüksel, "İklim krizi biz ve bizden önceki yetişkinlerin seçimleri nedeniyle olsa da sonuçlarıyla yüzleşenler çocuklar oluyor." diye konuştu.

Beslenme, barınma, güvenlik gibi temel ihtiyaçları giderilemeyen çocukların öğrenme ve gelişme haklarından mahrum kaldıklarına vurgu yapan Yüksel, geçtiğimiz aylarda Pakistan'da yaşanan sel felaketinin çocukların eğitim haklarını engellediğini hatırlattı.

Yüksel, "Pakistan'da yaşanan sel felaketi nedeniyle ülke genelinde okulların yüzde 40'ı sular altında kaldı. Eğitime ulaşamayan çocuklar nedeniyle, ülke olarak, karşılaştıkları sosyal travmanın sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kalacaklar." diyerek sözlerini tamamladı.

Etiketler : iklim krizi gıda çocuk afet
Artık dostum değil!

Artık dostum değil!
Burak Sergen, Kuş Uçuşu'na konuk oldu

Burak Sergen, Kuş Uçuşu'na konuk oldu
Sahnesini Müslüm Gürses'e adadı

Sahnesini Müslüm Gürses'e adadı
Burcu ile görüntülendi... "Güzel çıktık mı?"

Burcu ile görüntülendi... "Güzel çıktık mı?"
Defilede teröre hayır!

Defilede teröre hayır!
Yağmur Tanrısevsin'den Alf ile poz

Yağmur Tanrısevsin'den Alf ile poz
Özge Ulusoy: Mankenliği bırakmaya niyetim yok

Özge Ulusoy: Mankenliği bırakmaya niyetim yok
"Ayağım uğurludur"

"Ayağım uğurludur"
Survivor teklifi

Survivor teklifi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX