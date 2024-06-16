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16 Haziran 2024 Pazar 17:38:00 - Güncelleme:16 Haziran 2024 Pazar 17:38:00

İkizleri ile aynı gün mezun oldu

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İzmir'de oturan 53 yaşındaki Aysun Gündoğar ile 23 yaşındaki ikizleri İrem ve Kerem, aynı gün üniversiteden mezun oldu.

Anne, oğlu ile aynı üniversitede, kızı aynı şehirdeki farklı üniversitede mezuniyet sevinci yaşadı. İzmir'de yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Aysun Gündoğar, üniversite mezunu olma hayalini ikiz çocuklarıyla gerçekleştirdi. Aysun Gündoğar, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Bolvadin Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nden, oğlu Kerem Gündoğar da aynı yerleşke içinde bulunan AKÜ Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Aysun Gündoğar'ın kızı İrem ise aynı şehirde bulunan Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nü tamamladı. Anne ve oğlu AKÜ Bolvadin Kırkgöz Kampüsü'ndeki törende birlikte kep fırlattı. İrem Gündoğar ise kendi mezuniyetinin ardından annesi ve kardeşinin mutluluğuna eşlik etti. Bölümünü ikincilikle tamamlayan Aysun Gündoğar'ın çocuklarıyla yaşadığı mezuniyet sevincine eşi Kenan Gündoğar da katıldı.

'EŞİMİ VE ÇOCUKLARIMI GURURLANDIRDIM'

Aysun Gündoğar, "Çocuklarımla aynı gün mezun olduk. Kızım Fizyoterapi Bölümü'nü, oğlum da Sosyoloji Bölümü'nü okudu. Gurur duyuyorum çocuklarımla. Kendim de çok istediğim, hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum, gururluyum. Eşimi ve çocuklarımı da gururlandırdığım için gerçekten çok mutluyum" dedi.

Etiketler : İzmirde Aysun Gündoğar üniversite mezunu ikizler
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