İkiyüzlülük test edildi, onaylandı

Irkçı Paludan, hükümet izniyle Türk Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an yaktı, Müslümanlar ayağa kalktı. Tepkiler sürerken, İsrail büyükelçiliği önündeki Tevrat yakma eylemi, İsveç yönetimi tarafından engellendi.

Danimarkalı ırkçı parti lideri Rasmus Paludan'ın İsveç hükümetinden aldığı izinle Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'ân-ı Kerimi yakmasına tepkiler yağarken İsveç hükümeti, ikiyüzlülüğünü ortaya koyan bir karara imza attı. İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan Mısırlı bir yazar, hükümetin ikiyüzlülüğünü ifşa etmek için "İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat yakma" izni istedi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı ve İsveç'teki İsrail Büyükelçiliği, şok edici ve aşağılayıcı olayın yaşanmaması için derhal ve kararlı bir şekilde harekete geçti" denildi. Protestocu, İsrail hükümetinin İsveçli yetkililerle iletişime geçmesinin ardından engellendi. Müslümanları ayağa kaldıran ve Türkiye'nin NATO restiyle karşı karşıya kalan İsveç'in bu çifte standardını İsrail'in İsveç Büyükelçisi Ziv Nevo Kulman duyurdu. Kulman, Tevrat yakma eyleminin İsveç yönetimi tarafından engellendiğini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurarak İsveç yönetimine teşekkür etti.

ÇELİK: İSABETLİ BİR KARAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kararı 'isabetli' olarak değerlendirdi: "İsveç makamlarının, İsrail'in Stockholm büyükelçiliği önünde Tevrat yakılması eylemini engellemesi çok doğru ve isabetli bir karardır. Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınıyoruz."

Irkçı Paludan'ın alçak eylemin ardından İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'nin uyarılarına "ifade özgürlüğü" cevabını vererek bu alçak eylemi demokrasisinin ve yasalarının bir parçası olarak tanımlamıştı.

BU GEÇİŞTİRİLECEK BİR PROVOKASYON OLAMAZ!

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması, 'Birkaç fanatiğin provokasyonu, abartıp reklamını yapmayalım' diye geçiştirilecek bir hadise değildir. Buna izin vermek kötülüğün sıradanlaştırılmasıdır" diyerek şöyle devam etti: "Başka inançların sembollerine, ülke bayraklarına, kişilik haklarına sistematik saldırılar nasıl hafife alınamazsa Avrupa, İslam'a yönelik saldırılara karşı da tedbir almak zorundadır."

ABD: İSVEÇ VE FİNLANDİYA ANLAŞMAZLIKLARI TÜRKİYE İLE HALLETMELİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki görüşmelere müdahil olmadıklarını, anlaşmazlıkların bu üç ülke arasında çözülmesi gerektiğini söyledi. Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirby, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerini güçlü bir biçimde desteklediklerini ancak diğer taraftan Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıkların bu üç ülke arasında halledilmesi gerektiğini savundu.

IRKÇI PROVOKATÖRDEN TEHDİT: 'STOCKHOLM NATO'YA GİRENE KADAR HER CUMA YAKACAĞIM'

Skandal eyleminin ardından İsveçli aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, şimdi de 'İsveç NATO'ya kabul edilene dek' her cuma Kur'an-ı Kerim yakma tehdidinde bulundu. İsveç medyasına konuşan Paludan, şunları söyledi: "Bunun Erdoğan'ın hatası olduğunu söyleyeceğim. İsveç'in NATO'ya girmesine izin vermek istemediğine göre, o (İsveç'in NATO'ya girmesine) izin verene dek ona ifade özgürlüğünü öğretmek zorundayım. Benim gördüğüm kadarıyla Erdoğan bir yalancı. Bir şeyin bir kimsenin hatası olduğunu söylerken, nedenselliğin nasıl çalıştığını bilmiyor."

KÜSTAH AÇIKLAMA

Paludan ayrıca, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması durumunda 'Bir daha asla Türk büyükelçiliği önünde Kuran yakmama' vaadinde de bulundu.

CAMİ ÇIKIŞI YİNE AYNI HAİNLİK

Polis korumasında Danimarka'daki caminin karşısına geçen ırkçı Paludan, Müslümanlara göstere göstere alçak eylemini gerçekleştirdi.

Paludan'ın İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakmasına tepkiler artarak sürüyor. Sakarya'da Din Görevlileri Derneği tekbirlerle Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi.

DANİMARKA DA ALÇAK EYLEME İZİN VERDİ

Önceki gün eylemini Danimarka'da yapacağını açıklayan Paludan'a Kopenhag'dan izin çıktı. Bu gelişmenin ardından İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Büyükelçi'ye, açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eyleme izin verilmesini en güçlü şekilde kınadığımız ve Danimarka'nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletilmiş, söz konusu eyleme izin verilmemesini beklediğimiz vurgulanmıştır" denildi.

POLİS KORUMASINDA!

Uyarılara rağmen ırkçı Paludan, skandal eylemine Danimarka'da devam etti. Paludan Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da cuma namazı çıkışında Müslümanların önünde İslam Toplumu derneğine ait caminin karşısında Kuran'ı Kerim yaktı. Cami cemaati, provokatöre karşı soğuk kanlılığını korudu. Cemaatin ileri gelenleri, provokasyondan uzak tutmak için, namazdan çıkanlara bölgeden uzaklaşmalarını telkin etti. Bu esnada ellerinde su ve yangın söndürme tüpleri bulunan bir grup Müslüman gencin, polis tarafından uyarıldığı görüldü. Paludan'ın provokasyonu esnasında camiden dışarıya hoparlörlerle teşrik tekbirleri verildi. Aşırı sağcı isim, yaklaşık 40 dakika durduğu bölgeden yine polis korumasında ayrıldı. Paludan'ın kurşun geçirmez kask ve yelek giydiği görüldü. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgedeki eylem öncesi Paludan megafon ile konuşma yapıp, alçak provokasyonunu tekrarladı.

DIŞİŞLERİ: ENDİŞE VERİCİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kur'an-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen nefret suçunu en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu iğrenç eylemlere müsamaha gösterilmesi her gün Avrupa'nın bir yerinde meydana gelen ırkçı ve İslam karşıtı saldırıları kışkırtmaktadır. Tüm uyarılarımıza rağmen bu alçak eylemin devam etmesi endişe verici" denildi.

RUSYA: KOPENHAG ELÇİLİĞİMİZ ÖNÜNDE KUTSAL KİTABIMIZ KUR'AN YAKILDI, KINIYORUZ

Rusya'nın Kopenhag Büyükelçiliği, konsolosluk binasının önünde ve bazı bölgelerde Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırılar yapıldığını açıkladı. Büyükelçilik, "Kopenhag'da konsolosluk binası önü de dahil olmak üzere Müslümanlar için kutsal olan Kur'an-ı Kerim'i yakmak için birçok eylem gerçekleşti. Bu tür soytarılıklar tamamen engellenmeli ve bunları düzenleyenler sorumlu tutulmalıdır" açıklaması yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı da, Kur'an'a yapılan saldırıyı kınayarak saldırıyı gerçekleştirenler "şarlatan" olarak nitelendirildi. Açıklamada "İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun, Danimarka'nın Kopenhag şehrinde aynı İslam düşmanı şarlatan tarafından tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.

ZAHAROVA: BU, AKLI BAŞINDA OLAN HER KİŞİNİN SORUNUDUR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi. Zaharova, "Bu, sadece İslam, Hristiyan ve küresel din dünyasının değil, aklı başında normal olan her bir kişinin sorunudur. Başkasına ait bir şeyi yok etmek, özgürlük gibi göstermek tamamen yanlış. Bu şahıs ilk önce bir şey yaratıp, sonra bunu yok etseydi, o zaman özgürlük olurdu" dedi.