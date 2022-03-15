VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan tahliye açıklaması
#CANLI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor
Borsa İstanbul VİOP'ta Fiziki Teslimatlı Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) Vadeli İşlem Sözleşmeleri...
Rotalarını Türkiye'ye çevirdiler
1915 Çanakkale Köprüsü müjdesi
İşgalin Rusya'ya faturası ağır oldu!
10 bin sözleşmeli, 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak!
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na emoji yanıt
İkiyüzlülüğe çarpıcı tepki: Ders olarak izleteceksin!
Kabine toplantısında gündem yoğun!
Rus birlikleri bomba yağdırdı!
Kahkaham şifa dağıtıyor
Sık seyahat etmekten şikayetçi
‘Münaşaka'İstanbul'da
10 video klip
Eleştirenlerin psikolojik durumuna bakılmalı
Dağda enerji topladı
Yurt dışında 'ev'lendiler
Yeni kar yağışı geliyor
Çocuklarda karın ağrısı "Apandisit" sinyali
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 15 Mart
Kanseri yenen kadınlar için "anne olmak" hayal değil
Tüp bebek tedavisinden önce kilo verin
Konsantrasyon sorunuyla başa çıkmak mümkün
15 Mart 2022 Salı 10:37:00 - Güncelleme:15 Mart 2022 Salı 10:37:00

İkiyüzlülüğe çarpıcı tepki: Ders olarak izleteceksin!

ABONE OL

Alman basınında, Karabağ Savaşı sırasında 'katil' olarak nitelendirilen SİHA'ların bugün Ukrayna'daki başarıları nedeniyle 'kurtarıcı' olarak lanse edilmesinin çok değerli olduğunu vurgulayan Güvenlik Politikaları Uzmanı Yarar, “Bu yaşanan süreci, çocuklara ders olarak izleteceksin. Her uluslararası öğrencisine…” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Almanya merkezli Bild gazetesi, Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri almak için başlattığı operasyonda kullandığı Bayraktar TB2 SİHA'lardan rahatsız olmuş, yaşananlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutarak, "Erdoğan'ın katil drone'ları" manşetini atmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimlerinde de savunmada elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Bayraktar TB2 SİHA'lar, Almanya basınının ikiyüzlü tutumunu da oraya çıkarmış oldu.

Karabağ Savaşı sırasında, Bild tarafından 'katil' olarak nitelendirilen TB2'ler bugün Ukrayna'da 'umudun silahı'na dönüştü.

"ALMAN İKİYÜZLÜLÜĞÜ DERS OLARAK İZLETİLMELİ"

Yaşananları TVNET'te değerlendiren Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, bu sürecin okullarda izletilmesi gerektiğini söyledi.

Yarar, "Bu yaşanan süreci, çocuklara ders olarak izleteceksin. Her uluslararası öğrencisine göstereceksin. Her şeyin nasıl yaşandığını, dış politikalardaki tuzakların nasıl bertaraf edildiği anlatılmalı" diye konuştu.

"DIŞ POLİTİKADA KURULAN TUZAKLAR"

Yarar'ın Alman gazetesinin ikiyüzlü tutumuna ilişkin yaptığı açıklamalar şöyle:

"Karabağ Savaşı'nda Türk SİHA'larının ismi neydi Almanlar için? 'Erdoğan'ın katil SİHA'ları...' manşet buydu. Alman Bild gazetesinde. Şimdi ne? Ukrayna'nın kurtarıcısı. Aynı SİHA'lar. Bugün Alman Şansölyesi geldi, ne sordular? Büyük gerilimler var Almanya'da Türkiye'ye silah ambargosu uyguluyorsunuz. Bu konuda herhangi bir şey yapmayı düşünüyor musunuz sorusuna cevabı olmadı.

Bu yaşanan süreci, çocuklara ders olarak izleteceksin. Her uluslararası öğrencisine, her şeyin nasıl yaşandığını kitap üzerinden değil gerçeklikler üzerinden okunabileceği bir dönem. Harp tarihindeki pusulardan, tuzaklardan bahsetmiyorum. Bildiğiniz dış politikadaki tuzaklar. İkili davranışlar, hor görmeler, aşağılamalar...

ABD kararname ile Golan Tepeleri ile İsrail'e verdi, başka bir ülkenin toprağını verdiler. BM maddesinde Kudüs'ün statüsü belliyken, ona ve onun altına imza atan devletlerin imzasının hiç önemli olmadığını gördük."

Etiketler : Almanya merkezli Bild gazetesi abd rusya ukrayna iha siha
Instagram'da yenilik: Canlı yayınlara moderatör atanacak

Instagram'da yenilik: Canlı yayınlara moderatör atanacak
Demet'in yıldızlı hayali

Demet'in yıldızlı hayali
'Hakim'le dönüyor

'Hakim'le dönüyor
‘Masum ve Güzel'in babası

‘Masum ve Güzel'in babası
Arabesk şov

Arabesk şov
22 sesten ‘zamansız' yorum

22 sesten ‘zamansız' yorum
Parmak bebeğe kök hücre nakli

Parmak bebeğe kök hücre nakli
Kimse aldatılmayı hak etmez

Kimse aldatılmayı hak etmez
Estetik itirafı

Estetik itirafı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER