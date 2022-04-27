Assange için sustular, Kavala için kükrediler

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27 Nisan 2022 Çarşamba 09:39:00 - Güncelleme:27 Nisan 2022 Çarşamba 09:39:00

İkiyüzlü Batı! Osman Kavala için kükrediler Assange için çıtları çıkmadı

Kaynak: Sabah

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İkiyüzlü Batı, ABD'nin kirli çamaşırlarını ortaya çıkaran Assange'ın 3 yıldır tutuklu yargılanmasına ses çıkarmadı. Ancak konu Kavala olduğunda “Serbest bırakın”, “Endişeliyiz” sözleri ortalığı kapladı

15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava kararı dünya basınında geniş yankı buldu. Davanın sanıklarından Osman Kavala'nın hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması, her fırsatta Türkiye'yi hedef alan Batı medyası ve Batılı siyasileri bir araya getirdi. Bazı siyasiler karar nedeniyle hadsiz bir şekilde Türkiye'yi tehdit etti.

Muhalefet ve Soros eliyle Türkiye'ye ayar vermek istediğini açıkça ifade eden ABD yönetimi, yargılamanın adil olmadığını belirtip "Türkiye'yi Kavala'yı serbest bırakmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı. Almanya ise dünyada Kavala kararı karşısında en çok tepki gösteren ülke oldu.

Gezi'ye bizzat destek veren Yeşiller Partisi Eski Eşbaşkanı ve şimdiki koalisyon hükümetinde Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth, Kavala'nın suçsuz olduğunu ve derhal serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, AB-Türkiye Parlamento Delegasyonu Başkanı Sergey Lagodinsky, Türkiye düşmanlığıyla bilinen Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri, Uluslararası Af Örgütü Avrupa bölgesel ofisi direktörü Nils Muznieks, İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye Temsilcisi Emma Sinclair- Webb de peş peşe açıklamalar yaparak Türkiye'ye had bildirmeye çalıştı.

Geçen ekim ayında aralarında ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçilerinin Osman Kavala açıklaması diplomatik krize neden olmuştu.

KALKIŞMANIN FİNANSÖRÜ

Kavala, 1 Kasım 2017'de tutuklandı. 4.5 yıl süren yargılama sonunda "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz 7 sanığa ise bu suça yardımdan 18 yıl hapis cezası verildi. Görünürde "iş insanı" olan Kavala, pek çok ülkede kalkışma ve yönetim değişikliklerinin finansörü olan Soros'un Türkiye'deki resmi temsilcisi konumunda.

ASSANGE İÇİN ÇITLARI ÇIKMADI

Sabah'ın haberine göre, aynı Batı, Wikileaks'in kurucusu gazeteci Julian Assange davasında ise üç maymunu oynadı. ABD, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın, 2010 ve 2011'de binlerce gizli belgenin yayımlanması nedeniyle yakalama kararı çıkardı. Assange 2019'da Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığındı. 3 yıl tutuklu kaldı. İngiltere, ABD'ye iadesine karar verdi. 175 yıl hapsi istenirken, tek bir itiraz gelmedi.

Etiketler : Gezi Parkı olayları Julian Assange davası osman kavala
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