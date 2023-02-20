İkinci evinizi onlara açın

Depremden etkilenen vatandaşların barınma sorunlarının çözümüne katkı sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından duyurulan 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasının detayları belli oldu. Hayırseverler güvenilir bir uygulamayla evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli kira bedelleriyle ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunabilecek. Ev tahsis etme imkanı olmayan vatandaşlar ise sistem üzerinden nakdi bağış yoluyla depremzedelere barınma desteği verebilecek. Uygulama üzerinden oluşan konaklama imkanları, depremzedelerin istifadesine sunulacak.

SÖZLEŞME İMZALANACAK

Uygulama kapsamında, boş ya da kullanmadığı evini depremzedeler için en az 3 ay süreyle açanların başvurusu alınacak. Başvurular, evin bulunduğu ilçenin kaymakamlığı tarafından yerinde incelenecek. Kaymakamlığın uygun bulduğu evler bedelsiz olarak kampanyaya dahil edilecek. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "Ödünç Sözleşmesi" imzalanacak. Belirlenen depremzede aile eve Kaymakamlık tarafından yerleştirilecek.

Evini piyasa koşullarına göre uygun bir bedelle depremzedelerin kullanımı için 1 yıllığına kiraya vermek isteyenler de bu sisteme başvurabilecek. İstenen kira bedeli, evin gerçek ederinin belirgin bir şekilde altında olacak. Kaymakamlıklar, evin uygunluğunu ve kira bedelinin indirimli olduğunu yerinde teyit edecek. Kaymakamlığın uygun bulduğu bu evler de kampanyaya dahil edilecek. Bu evler için de Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "Kira Sözleşmesi" imzalanacak ve depremzedeler yine Kaymakamlık tarafından eve yerleştirilecek. Bu evler için belirlenen kira bedeli, AFAD hesabında toplanan kira bağışlarından karşılanacak.

3'ER AYLIK OLACAK

Depremzede ailelerin kullanımı için eviyle kampanyaya katılamayanlar, bu uygulama üzerinden nakdi kira desteğinde bulunabilecek. Bu destekler, kampanya kapsamında "indirimli olarak kiralanacak" evlerin kira ödemelerinde kullanılacak. Depremzedelere evlerini bedelsiz tahsis etmek isteyenler en az 3 aylık bir taahhüt ile kampanyaya katılabilecek. İsteyen ev sahipleri bu süreyi 12 aya kadar uzatabilecek. Evini indirimli kiraya vermek isteyenlerin ise standart 1 yıl süreyle evlerini açmaları gerekecek. Kampanya kapsamına dahil edilen evlere yerleştirilecek depremzede aileler AFAD ve İçişleri Bakanlığı birimleri tarafından belirlenecek. Evlere yerleştirme yapılırken engelli, yaşlı, düzenli tedavi gerektiren kronik hastalığı bulunan ve benzeri dezavantajlı bireylerin bulunduğu aileler ile depremde aile fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere öncelik verilecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?



Ev sahibi yönlendirilen emlak sitelerinden başvuru formunu dolduracak.

Başvuruyu alan emlak sitesi, ev sahibi ile iletişime geçerek bilgileri doğrulayacak.

Emlak siteleri doğrulanmış bilgileri ilgili kamu birimine iletecek.

Kaymakamlık yetkilileri evi ziyaret ederek uygunluk tespiti yapacak.

Kaymakamlık, evini bedelsiz tahsis edenler ile 'Ödünç Sözleşmesi', evini indirimli fiyata kiralayanlar ile 'Kira Sözleşmesi' imzalanmasını sağlayacak.

Depremzedeler engelli, yaşlı gibi dezavantajlı bireylerin yer aldığı ailelere önceliklendirilerek ilgili evlere yerleştirilecek.

Süre bitiminde kaymakamlık konutu ev sahibine teslim edecek.

BAŞVURULAR 3 EMLAK SİTESİ ÜZERİNDEN



Emlakjet.com, hepsiemlak.com, sahibinden.com platformları müşteri havuzlarını kampanyaya yönlendirecek. Evini depremzedelere açmak isteyenler, bu platformdan form doldurarak kampanyaya katılabilecek. Bu başvuru formları, kurulan entegrasyon ile bakanlığa iletilecek. Kampanya detayınaevimyuvanolsun.org internet sitesinden ulaşılabilecek.

FATURALARI DEVLET ÖDEYECEK



Kampanya kapsamında depremzedelerin yerleştirildiği evlerin elektrik, su, doğal gaz faturaları, depremzedelerin kaldığı dönem için Kaymakamlık tarafından ödenecek. Bu hususta ev sahibine ilave bir gider doğmaması sağlanacak. Depremzede ailelerin kullanımları nedeniyle evde veya evdeki eşyalarda bir zarar oluşması ihtimaline karşı Türkiye Sigorta tarafından güvence sunulacak. Depremzedelerin kullanımına bedelsiz veya kiralama yoluyla açılan evler, "Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası" kapsamına alınacak. Sigorta primleri Türkiye Sigorta tarafından karşılanacak.

BAKAN SOYLU İKİ EVİ İLE DESTEK VERDİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedeler için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına İstanbul ve Trabzon'da bulunan iki eviyle destek olduğunu açıkladı.

BAYKAR 22 EŞYALI DAİRESİNİ AÇTI



Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası çerçevesinde Baykar çalışanları için yeni yapılan 22 adet eşyalı daireyi, bir sene boyunca depremzedelere açtıklarını sosyal hesabından duyurdu. Bayraktar, imkanı olan herkesi kampanyaya davet etti.