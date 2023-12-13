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13 Aralık 2023 Çarşamba 00:19:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 00:19:00

İkinci elde motosiklet kararı... Resmi gazetede yayınlandı

Kaynak: AA

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İkinci el taşıt satışında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi.

İkinci el taşıt satışında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi. Karar 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı bu kararı uzatabilecek.

Detaylar geliyor...

Etiketler : ikinci el moto satış kuralı resmi gazete
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