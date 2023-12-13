13 Aralık 2023 Çarşamba 00:19:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 00:19:00
İkinci elde motosiklet kararı... Resmi gazetede yayınlandı
Kaynak: AA
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İkinci el taşıt satışında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi.
İkinci el taşıt satışında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi. Karar 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı bu kararı uzatabilecek.
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