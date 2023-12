İki yaşlı hastaya yeni kalp kapağı

Kalp ile ilgili şikâyetleri olan 86 ve 84 yaşlarındaki 2 hasta, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine başvuruda bulundu. İlerleyen yaşları ve daha önce geçirdikleri operasyonlar sebebiyle ameliyata alınmasının riskli olduğu değerlendirilen 2 hasta için, giderek dünyada yaygınlaşan ve Tekirdağ Şehir Hastanesinde de uzun zamandır uygulanan TAVI yöntemi tedavisi önerisinde bulunuldu. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra hastanenin başarılı doktorları tarafından hastaların kasığındaki atardamardan kalbe ulaşılarak 2 hastanın kalp kapağı, ameliyat yapılmadan ve genel anestezi uygulanmadan başarılı bir şekilde değiştirilmiş oldu. TAVI tedavisi tamamlanan hastalar kısa sürede normal servis odasına alındı.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Lütfi Çağatay Onar yaptığı açıklamada, "Bu yöntem aort kapak darlıklarında ve aort kapak patolojilerinde ameliyat için çok yüksek riskli olarak kabul ettiğimiz hastalarda ameliyata alternatif olarak ortaya çıkan sonrasında ameliyattan doğacak riskin minimalize edilmesi neticesinde ameliyata göre daha üstün yönleri olması dolayısıyla tercih edilen bir kapak değişim yöntemi. Biz klasik yöntemle aort kapağına ulaşabilmek için suni kalp akciğer makinesine hastamızı bağlayıp sonrasında göğüs bölgesini açarak ameliyat ediyoruz. Ancak TAVI yönteminde kasık atar damarından girerek kapağın içerisinde yeni bir kapak takılması suretiyle daha düşük riskli, hasta açısından daha konforlu bir şekilde bu kapak ameliyatlarını gerçekleştirebiliyoruz" dedi.

Başhekim Onar açıklamasının devamında, "Aslında çok eski bir deneysel yönteme dayanan bir süreçtir. İlk defa Danimarkalı bir kardiyolog tarafından 1989 yılında denenmiş. Bir stendin içerisinde biyolojik kapak konularak, elde edilmiş bu materyalin aort bölgesine konulmasıyla hayvan deneylerine başlanmış. Ama günümüzde klinik pratiğinde uygulanması 2000'li yılların başında, sonrasında yaygınlık kazanması da 2020'li yılların başında tekabül ediyor. Tekirdağ Şehir Hastanesi olarak kuruluşumuzun açılışından bu yana TAVI yöntemiyle 20 kadar ameliyatı yapıldı. Hastalarımızla ilgili klinik sonuçlar gayet iyi. Trakya Bölgesindeki kamu hastanelerinden sadece Tekirdağ Şehir Hastanesinde bu işlem uygulanıyor. Hastalarımızı ameliyat öncesinde geniş tetkiklerle süreçleri inceliyoruz. Tabii prosedür için en uygun hastanın seçilmesi gerekiyor. Birçok düşük riskli hastada halen klasik yöntemler aort kapağı klasik yöntemle ya mini sternotomi ya da sternotomi yöntemlerle kapak deplasmanı işlemi yapılabilirken, TAVI için seçilmiş hastalarda yüksek riskli, yaşı ileri, daha evvel koroner, bypass ameliyatı olmuş hastalarda bu kapak değişimi yöntemiyle son derece düşük riskli hastalarımızı 2 gün içerisinde taburcu edecek kıvama getirebiliyoruz" dedi.

Başhekim Onar, 2 hastayı ameliyat ettiklerini ifade ederek, "Bugünkü hastalarımızdan ilki 86 yaşında daha önce bypass ameliyatı olmuş, atardamar sisteminde çok ciddi kireçlenmeleri vardı. Bunun dışında geçirmiş olduğu bir felci vardı. Riskli gördüğümüz için bu hastada da TAVI yöntemini tercih ettik. İkinci hastamızda yine 84 yaşında bu hastamızda da daha önce geçirmiş olduğu bir kalp ameliyatı var. Kalbin kasılma kuvvetinde şiddetli bir biçimde azalma olduğu için TAVI yöntemini tercih ettik" diyerek her iki her şeyin yolunda gitmesi durumunda her iki hastayı da taburcu edeceklerini ifade etti.

"GENELLİKLE YAŞLI HASTALARDA GEREKEN BİR İŞLEM"

Ameliyata katılan doktorlardan Kubilay Erselcan yaptığı açıklamada, "Aort kapak değişimi, genellikle yaşlı hastalarda gereken bir işlem. Yaşlı hasta oldukları için ek hastalıkları da fazla oluyor. Klasik cerrahi için riskleri kabul edilebilir düzeyin üzerinde olduğu için o yüzden böyle bir yöntem geliştirildi. Şuanda neredeyse aort kapak dar olan hastalarda altın standart hale geldi. Bizim merkezimizde de 2 yıldır bu işlemi yapıyoruz. Sonuçlarımız gayet başarılı" dedi.

Ameliyata katılan doktorlardan Şahin Topuz ise açıklamasında, 2 yıldır Tekirdağ Şehir Hastanesinde bu işlemi yaptıklarını ifade ederek, başarılı sonuçlar aldıklarını ifade etti.

Ameliyatı tamamlandıktan sonra servise alınan 84 yaşındaki hasta Zihniye Günel'in oğlu Mümin Günel de yaptığı açıklamada, ameliyatın son derece başarılı geçtiğini ifade ederek, "Hocalarımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.