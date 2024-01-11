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11 Ocak 2024 Perşembe 17:16:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 17:16:00

İki parti arasında "şeffaf ilişki" dönemi başlıyor! CHP'den DEM'e kırmızı halı

Kaynak: AA

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden gitti. PKK'nın siyasi kolu DEM Parti eş başkanlarını CHP Genel Merkezi'nde misafir etti. CHP, Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı kırmızı halıyla karşıladı. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada yerel seçimler için yapılacak ittifakı açık açık itiraf etti ve "İlişkilerimizi şeffaf bir şekilde sürdüreceğiz!" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret etti.

Heyetler arasında basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti'nin kendilerine iadeiziyarette bulunduğunu belirterek, teşekkür etti.

CHP İLE DEM PARTİ ARASINDA "ŞEFFAF İLİŞKİ" DÖNEMİ BAŞLIYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti içinde yaşanan aday krizinin yanı sıra İYİ Parti'nin ittifak çağrısına kapıyı kapatmasıyla köşeye sıkıştı.

Bir kez daha eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti'nin kapısını çaldı.

"Bugünkü ziyaret bir nezaket ziyareti olmakla birlikte iki parti arasında partilerin genel merkezleri düzeyinde sürdürülen iletişimin ilk adımlarıdır." diyen Özel, "Bundan sonraki süreçte de Mecliste temsil edilen, Mecliste en çok sandalyesi bulunan üçüncü parti durumunda bulunan DEM Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra da kamuoyunun önünde, açık ve şeffaf bir şekilde sürdürmeyi, karşılıklı ziyaretler yapmayı ve Türkiye'nin çok önemli meseleleri konusunda görüş alışverişinde bulunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP'DEN DEM'E KIRMIZI HALILI KARŞILAMA

CHP'nin DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tulay Hatımoğulları'nı kırmızı halıyla karşılaması dikkat çekti.

Etiketler : CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP-DEM ittifakı yerel seçimler
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