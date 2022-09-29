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İki komşusunu öldüren sanığa 25 yıl 10 ay hapis cezası
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29 Eylül 2022 Perşembe 20:46:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 20:46:00

İki komşusunu öldüren sanığa 25 yıl 10 ay hapis cezası

Kaynak: AA

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Konya'da iki komşusunu tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan toplam 25 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Özkan C, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık, önceki beyanlarını tekrarladı, öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürdü.

İddia makamı duruşmada tekrarladığı mütalaasında, "taraflar arasında husumetin sanığın eşi ile maktul Abdullah Koçak arasındaki duygusal yakınlıktan kaynaklandığını, sanığın söz konusu suçu kendisine yönelen ağır hakaretler ve önceki husumetler sonucu duyduğu öfke ve elem sonucu gerçekleştirdiğini" belirterek sanığa verilecek cezaya haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Özkan C'yi Koçak'a yönelik "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 11 yıl 8 ay, Abdullah Koçak'ın eski eşi Gonca Pekşen'i "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 14 yıl 2 ay hapisle cezalandırdı.

Merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi'nde Özkan C, 21 Ocak'ta aralarında husumet bulunduğu öğrenilen komşuları Gonca Pekşen ve Abdullah Koçak ile tartışmış, çıkan kavgada Pekşen ve Koçak tabancayla vurularak öldürülmüştü.

Etiketler : Ceza Mahkemesi Konya Merkez Selçuklu
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