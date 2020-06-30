İki kez ertelenmişti! Yarın başlıyor

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30 Haziran 2020 Salı 10:32:00 - Güncelleme:30 Haziran 2020 Salı 10:33:00

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50'den az çalışanı olan küçük işletmeler için, yarın yeni bir dönem başlıyor. Bu kapsamda faaliyet gösteren işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sağlanması adına sağlık hizmeti verilecek. Söz konusu süreci, kamu sağlık kurumları veya aile hekimleri takip edecek.

Hürriyet'in haberine göre; İş güvenliğinde küçük işletmeler için yeni dönem yarın başlıyor. Az tehlikeli alanlarda faaliyet gösteren ve 50'den az çalışanı olan işyerlerinde de artık iş güvenliği ve sağlığı hizmeti verilmesi esas olacak. Bu ise hizmet alımı veya işverenin kendisinin eğitim alması yoluyla olacak.

TEK ŞART 18 YAŞ

Eğitim alan bir işveren, işyerindeki sağlık gözetimi dışındaki hizmetleri verebilecek. Buna göre, işveren veya işveren vekili, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'yle protokol imzalamış kurum, kuruluşlar veya üniversiteler aracılığıyla verilen eğitimlere dahil olabilecek. Bu eğitimlere herhangi bir mezuniyet şartı aranmaksızın, 18 yaşını dolduran herkes katılabilecek. Buradan e-sertifika alınması yeterli olacak.

Sağlıkla ilgili süreçleri ise kamu sağlık kurumları veya aile hekimlerinden takip edebilecek. Eğitim almayan işverenler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından hizmet alımı yapmak zorunda olacak.

Pandemi sonrası bu yükümlülüğün kendileri için ağır olacağını söyleyen TESK Başkanı Bendevi Palandöken de yaklaşık 1 milyon işyerinin bu zorunluluk kapsamında olacağını anımsattı.

Palandöken, “Biz bir yıl daha ertelenmesini istiyoruz. Bu yükümlülük ek maliyet demek. Kimsenin şu ortamda iş güvenliği uzmanı tutma durumu yok. Önümüzü görmemiz gerekiyor. Umarım gerekli uzatma imkanı sağlanır” diye konuştu.

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DAHA ÖNCE İKİ KEZ ERTELENMİŞTİ

2012 yılında çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için getirilen yükümlülüklerin önce 1 Temmuz 2016'da başlatılması benimsenmişti. Daha sonra bu tarih 2017 yılına ve çıkarılan bir torba yasayla da 2020 yılı temmuz ayına ertelendi.

İŞYERLERİ 3'E AYRILMIŞTI

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'yla işyerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli şekilde üç sınıfa ayrılarak, işyerlerinin tehlike sınıflarına göre kademeli olarak iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırması yükümlülüğü getirilmişti.

Az tehlikeli sınıfta yer alan ve çalışan sayısı 50'den az olan işyerleri ve bazı kamu kurumları içinse bu yükümlülük yapılan yasal değişiklikle 1 Temmuz 2020 tarihine ötelenmişti. Bu işyerleri için tanınan yasal geçiş süreci yarın sona ermiş olacak.

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