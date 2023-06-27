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27 Haziran 2023 Salı 09:06:00 - Güncelleme:27 Haziran 2023 Salı 09:06:00

İki ilde yıldırım faciası: 3 kişi hayatını kaybetti

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İki ilde yaşanan yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken olayda çok sayıda kişi de yaralandı.

Kastamonu'da tarlaya yıldırım düştü: 2 ölü

Annesi ve komşusuna yıldırım isabet ettiğini gören Hakkı Şen durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Hakkı Şen, yıldırım isabet eden iki kişiyi traktörle tarladan köy yoluna kadar getirdi.

112 Acil Servis ekipleri yaptıkları incelemede iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şen ve Demir yapılan incelemenin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÇORUM'DA YILDIRIM DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Çorum'un İskilip ilçesinde yıldırımın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Karaağaç Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çuhalar Mahallesi Düzyayla bölgesinde hayvan otlatan Mehmet Ören, Ekrem Akdana, Ali Oruç ve Fatih Ören'in üzerine yıldırım düştü. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Mehmet Ören'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan diğer 3 kişi ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Etiketler : YILDIRIM ÇORUM KASTAMONU
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