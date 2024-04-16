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İki ilde terör operasyonu: 8 gözaltı
16 Nisan 2024 Salı 10:00:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 10:00:00

İki ilde terör operasyonu: 8 gözaltı

Kaynak: IHA

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Mardin ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul ve Mardin'de PKK/KCK ve PYD/YPG üyesi oldukları tespit edilen 8 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde PKK/KCK ve PYD/YPG üyesi 9 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüphelinin 8'i yakalanarak gözaltına alındı.

Etiketler : istanbul terör örgütü operasyon
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