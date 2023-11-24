24 Kasım 2023 Cuma 16:46:00 - Güncelleme:24 Kasım 2023 Cuma 16:46:00
Bakan Yerlikaya duyurdu! 39 terör şüphelisi yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul merkezli Diyarbakır ve Bolu'da eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-29' Operasyonu kapsamında Bölücü Terör Örgütü Mensubu (BTÖ) 39 şüpheli şahıs yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul merkezli Diyarbakır ve Bolu'da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAHRAMANLAR-29" Operasyonu kapsamında Bölücü Terör Örgütü Mensubu (BTÖ) 39 şüpheli şahıs yakalandı
Detaylar geliyor...
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