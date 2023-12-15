İki bakanlığın 2024 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Genel Kurulda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketicinin korunmasına yönelik Bakanlık tarafından piyasa denetimlerinin yapıldığını anımsatarak, "11 ayda Bakanlık müfettişlerinin yüz binlerin üzerindeki denetimlerinde 1,3 milyar lira kestiği cezalar var. Rekabet Kurumunun kestiği cezalar da 2,3 milyar liranın üzerinde." dedi.

Türkiye'de AVM'lerin açılmasının büyük oranda durduğunu belirten Bolat, Türkiye'de yaklaşık 450 AVM olduğunu, bunlardan yaklaşık 70'nin finansman sıkıntısı nedeniyle borç aldığı bankalara devredildiği bilgisini verdi.

Küçük esnafı da desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Bolat, esnafın finansman desteğini geri ödeme oranının ise yüzde 99'un üzerinde olduğunu kaydetti.

- "Haklı, dengeli ve eşit ticaret arayışı içerisindeyiz"

Çin ile ticaret konusunun önemli olduğunu ifade eden Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gerek ABD gerek AB ve diğer ülkeler ve bizim de Çin ile ticarette çok ciddi bir ticaret açığımız var. Bu noktada dampingli olduğunu tespit ettiğimiz, şikayet edilen bütün başvuruları dikkate alıyor, incelemelerimizi yapıyoruz. Menşe saptırması yapan ürünler varsa, o nokta mal ithal edilmiş olsa bile, gittiği yerde denetlemeyi yaparak menşe saptırması varsa el koyma işlemleri yapılıyor. Bu noktada dürüst, haklı, dengeli ve eşit ticaret arayışı içerisindeyiz."

Bu noktada Çinli yetkililerle her kademede görüşmelerin sürdüğünü belirten Bolat, Türk ürünlerinin Çin pazarında daha fazla satışı noktasında da desteklerinin olduğunu anımsattı.

- "Elektronik sigara konusunda kesin bir yasaklama var"

"Elektronik sigara konusunda Türkiye'de kesin bir yasaklama var." diyen Bolat, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet olarak elektronik sigaraların satışının serbest bırakılmasına kesinlikle karşı olduklarını vurguladı. Bolat, "Gümrüklerimizde ciddi yakalama yapılıyor. Son bir ay içerisinde 256 bin ünite elektronik sigara yakalandı. Bir hafta sonra da 125 bin elektronik sigara yakalandı." bilgisini verdi.

Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nı, modernizasyon çalışmalarını 2024 yılının ilk yarısında tamamlayıp açacaklarını belirten Bolat, aynı şekilde Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nı da modernizasyon çalışmasını bitirerek 2024 yılının başlarında hizmete alacaklarını bildirdi.

Habur Sınır Kapısı ile ilgili soru üzerine Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Gümrük kapımızda bir günde 4 bin büyük araç giriş çıkış yapıyor. Bin yolcu aracı giriş çıkış yapıyor ve 10 bin yolcunun giriş çıkışı yapılıyor. Personel sayımızı son 2 yılda yüzde 33 artırdık. 24 olan peron sayısını 32'ye çıkardık. Gümrük kapılarının işleyişi sadece bizimle alakalı değil, karşı tarafın da aynı şekilde çalışması lazım."

Esnafa verdikleri bütün sözleri bugüne kadar tuttuklarını aktaran Bolat, "Bu 7 bin 200 iş günü konusu da hükümetimizin vaatleri arasındadır. En kısa sürede, 2024 yılı çalışmaları içerisinde, bunlar mutlaka ele alınıp gerçekleştirilecektir." diye konuştu.

- "Asansörlerle ilgili bir uygulamayı daha devreye alıyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yatırım teşviklerinde bölge çalışmalarının Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi'ne göre yapıldığını, bazı illerin daha fazla destek almasının söz konusu olmadığını söyledi.

İlerde, Bölgesel Kalkınma Hamlesi Programı başlatacaklarını anlatan Kacır, şunları kaydetti:



"Biz şu an kalkınma ajanslarıyla özellikle her bir bölgenin katma değere dönüşmesi daha yüksek potansiyel taşıyan ürünlerine ilişkin yatırımları planladık, ön fizibilitelerini gerçekleştirdik. Bu yatırımları ilgili bölgelerde gerçekleştirecek sanayicilerimize, yatırımcılarımıza ileri düzeyde teşvikler vereceğiz. Bundan da pek çok bölgemiz etkin bir şekilde yararlanacak."

Kacır, 2028'de kaç adet milli muharip savaş uçağı KAAN üretileceğine ilişkin soruya, "TUSAŞ bununla ilgili bir açıklama yaptı; hedef 2028'de inşallah 20 KAAN'ı üretebiliyor hale gelmek. KAAN, beşinci nesil bir savaş uçağı olarak Türkiye'ye gerçekten stratejik bir kabiliyet kazandıracak. Milletimizin, devletimizin stratejik anlamda kuvvetli olmasını çok anlamlı görüyoruz." karşılığını verdi.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun, 9 Ocak 2024'te uzaya gönderilmesinin planlandığını anlatan Kacır, "Bu konuda etkinliklerimiz elbette olacak. Belki Meclis'imizin saygıdeğer milletvekillerinden, 80'li yıllarda Muhammed Ali'nin boks maçlarını izlemek için gece yarısı kalkıp televizyon başına geçmiş olanlar vardır. Şimdi muhtemelen benzer bir tecrübeyi de Türkiye'nin ilk astronotunun yolculuğunu, ay-yıldızlı bayrağımızın uzaya yükselişini izlemek için yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Asansörlerin periyodik muayene ve kontrollerini Bakanlık olarak sıkı tuttuklarını anlatan Kacır, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl periyodik olarak muayene yapan A tipi kuruluşlara 2 bin 871 denetim gerçekleştirdik. 155 firmaya ceza kestik. Denetimlerde bulduğumuz hiçbir olumsuz bulguyu es geçmemeye gayret ediyoruz. Mimar Mühendis Odaları Birliği'nin bu işi yapmadığı zannediliyor. Halbuki Türkiye'de şu anda A tipi muayene kuruluşlarından ülke çapında en yaygın hizmet gören iki kurum Mimar Mühendis Odaları Birliği ve TSE'dir. Halen onlar da geniş çapta bu hizmeti görmeye devam ediyor. Bütün bu süreçler AB standartlarında gerçekleştirilmektedir. Yılbaşından önce bir uygulamayı daha devreye alıyoruz; tüm vatandaşlarımız kullandığımız asansörlerdeki karekodları telefonlarımız aracılığıyla okutarak bütün periyodik muayene ve bakım bilgilerine erişme imkanına sahip olacak. Bakanlık olarak izlediğimiz süreci tüm vatandaşlarımızın, 85 milyonun erişime açmak adına bir şeffaflık adımı daha atmış olacağız."

Bakan Kacır, şu anda Türkiye'de en ileri teşvikleri deprem bölgesinde uyguladıklarını, şu ana kadar 84 milyar liralık bir yatırımının harekete geçmesini sağladıklarını sözlerine ekledi.

Bu arada bütçe üzerinde şahsı adına söz alan MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, parti olarak her zaman devletin yanında olduklarını, Türkiye'nin hayrına olacak tüm girişimleri destekleyeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kurumların 2024 yılı bütçeleri kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.