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IKBY'de havaalanına İHA ile saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
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18 Eylül 2023 Pazartesi 18:52:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 18:52:00

IKBY'de havaalanına İHA ile saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Süleymaniye kenti yakınlarındaki Arbet Havaalanı'na düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Süleymaniye kentinin güneyindeki Arbet Havaalanı'na İHA ile saldırı düzenlendi. İlaçlama ve tarım işleri için kullanılan havaalanına düzenlenen saldırıda, 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Olay yerinde çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Etiketler : IRAK ARBET HAVAALANI SALDIRI CAN KAYBI
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