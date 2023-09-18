IKBY'de havaalanına İHA ile saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Süleymaniye kenti yakınlarındaki Arbet Havaalanı'na düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Süleymaniye kentinin güneyindeki Arbet Havaalanı'na İHA ile saldırı düzenlendi. İlaçlama ve tarım işleri için kullanılan havaalanına düzenlenen saldırıda, 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Olay yerinde çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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