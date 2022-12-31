VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Metina bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Bakan Yanık savaş mağduru Ukraynalı çocukları ziyaret etti
Sosyal konut projesinde Ankara kuraları 2-12 Ocak'ta çekilecek
"2023, Türkiye'nin tarımda dünyaya damgasını vuracağı yıl olacak"
Borsa İstanbul 2022'nin yıldızı oldu
İhtiyaç sahiplerine yardım 85 milyar lirayı buldu
31 Aralık 2022 Cumartesi 11:38:00 - Güncelleme:31 Aralık 2022 Cumartesi 11:38:00

İhtiyaç sahiplerine yardım 85 milyar lirayı buldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eğitimden sağlığa, barınmadan gıdaya kadar çeşitli alanlarda hayata geçirilen sosyal yardımlar kapsamında, ihtiyaç sahiplerine 85 milyar lira destek verildi.

Bakanlığın, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED), Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Yardımlar, Doğal Gaz Tüketim Desteği, yaşlı ve engelli aylığı gibi 50 kalemde sosyal yardım programı bulunuyor.

Bu yıl içinde 11 yeni yardım programını uygulamaya başlayan Bakanlık, bunlar arasında daha önce hayata geçirilen vefa programı ve aşevi uygulaması gibi 3 programı ise günün şartlarına ve vatandaşların ihtiyaçlarına göre güncelleyerek yeniden uyguladı.

ÇOCUKLAR İÇİN 3,5 MİLYAR LİRA DESTEK VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketi kapsamında, Türkiye Aile Destek Programının destek tutarı 25 milyar lira ilaveyle 40 milyar liraya yükseldi.

Şu ana kadar uygulanan bütçesi en geniş ve kapsayıcı program olma özelliği taşıyan Türkiye Aile Destek Programı'nda yılbaşı hediyesi olarak müjdelenen 3,6 milyar liralık yardım, 29 Aralık perşembe günü hesaplara yatırıldı.

Ocak ayından bugüne yaklaşık 82 milyar lirayı bulan yardımların tutarı, Türkiye Aile Destek Programı yardımıyla 85 milyar liraya ulaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca söz konusu program içinde uygulanan "Çocuk Destek Bileşeni" ile de çocuklara özel yardımlar yapılıyor. Bu programdan faydalanan yaklaşık 5,6 milyon çocuğa yıl sonu itibarıyla 3,5 milyar lira destek verildi.

Öte yandan çocuklara yönelik şartlı eğitim yardımı, okula devam ettikleri sürece özellikle annelere verilen destek programları ve kırtasiye yardımları gibi birçok farklı kalemde destekler de bulunuyor. Bu kapsamda Bakanlık, çocuklarla ilgili programların başlangıcından bugüne yaklaşık 42 milyar lira yardımda bulundu.

DOĞAL GAZ DESTEĞİNDE ÖDEMELER ŞUBAT AYINDA YAPILACAK

Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.

Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

Bir sonraki doğal gaz ödemesi ise şubat ayı içinde hesaplara yatırılacak.

Etiketler : aile ve sosyal hizmetler bakanlığı ihtiyaç sahipleri sosyal yardım
"Kenan Işık bıraktığınız gibi"

"Kenan Işık bıraktığınız gibi"
Yeni projeye sarı saç

Yeni projeye sarı saç
İlker'e bağlandım

İlker'e bağlandım
Kubilay Aka: Ufak bir olaydı

Kubilay Aka: Ufak bir olaydı
Alışveriş şenliği

Alışveriş şenliği
Sporla kilolar gitti

Sporla kilolar gitti
‘Muhteşem Diva' heyecanı

‘Muhteşem Diva' heyecanı
Enerjik Betül

Enerjik Betül
Salata yediğine pişman oldu! 926 liralık hesap isyanı

Salata yediğine pişman oldu! 926 liralık hesap isyanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX