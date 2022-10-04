İhracatta yeni rekor!

İhracatta Eylül rekoru... Bakan Muş: Yüzde 9,2 artışla 22.6 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, eylül ayı ihracat rakamları hakkında açıklamalarda bulunuyor. Bakan Muş, "Eylülde 22,6 milyar dolarlık ihracat yapıldı." dedi.

Bakan Muş'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Küresel enflasyon için uygulanacak sert politikaların küresel durgunluk ihtimalini güçlendirdiği belirtilmektedir. Kamu borçlarının milli gelire oranı 2022 yılın ilk çeyreğinde ülkemizde yüzde 42.3 iken Euro Bölgesi'nde yüzde 95.6'ya ulaşmıştır.

IMF'ni yayınladığı raporda dikkat çektiği şekilde borç oranı yüzde 190'a ulaşan Yunanistan gibi ülkelerin ciddi sorun yaşaması muhtemeldir.

Ekonomide ciddi sorunların olduğu ortamda dünyanın farklı coğrafyalarında gerilimler sorunları körüklemektedir. Karadeniz'in öte kıyısında yaşanan savaşın bir an önce sona ermesi, gıda ve enerji güvenliği olmak üzere küresel ekonomiye etkileri en aza indirilmek için İstanbul mutabakatı olası bir gıda krizinin önüne geçmiştir.

Gelişmiş ekonomilerin resesyon sinyali verdiği ortamda Türkiye ekonomisi güçlü büyüme performasını sürdürmektedir. Son 50 yılın en büyük büyüme hızına ulaşan Türkiye ekonomisi 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 gibi başarılı bir büyüme oranını kaydetmeyi başarmıştır.