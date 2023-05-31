İHH, Kurban Bayramı'nda 3 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor

Vakıftan yapılan açıklamaya göre,A, bu yılki kurban organizasyonu kapsamında "Kurban İbadet, Paylaşmak Kardeşliktir" sloganıyla çalışma yürütecek.

İHH, vekaletini aldığı kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Türkiye dahil 48 ülkede yapacağı çalışmada, 3 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Vakıf, kurbanlık fiyatlarının ülkeden ülkeye değişkenlik göstermesi ve fiyatların yüksek olduğu bölgelerde ihtiyaç sahiplerine yeterince kurban payı ulaştırılamaması sebebiyle tek fiyat uygulamasını bu yıl da sürdürecek. Bu kapsamda İHH, yurt içi ve yurt dışında kurban hisse bedelini 3 bin 700 lira olarak belirledi.

Kurbanları için İHH'ye vekalet veren hayırseverler, çalışma yapılacak ülkeler arasından dilediğini seçebilecek.

Kurban kesimi yapılacak ülkeler

İHH'nin kurban kesimi yapmayı planladığı ülkeler, bulundukları kıta ve bölgelere göre şu şekilde:

Orta Doğu; Yemen, Filistin (Gazze ve Batı Şeria), Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün.

Afrika; Çad, Mali, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Moritanya, Gine, Burundi, Etiyopya, Uganda, Benin, Malavi, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya.

Orta Asya ve Kafkasya; Moğolistan, Gürcistan (Acara), Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan.

Güney Asya; Bangladeş (Arakan), Myanmar (Arakan), Pakistan, Tayland (Patani), Nepal, Sri Lanka, Filipinler (Bangsamoro), Hindistan (Keşmir), Vietnam.

Balkanlar ve Avrupa; Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan (Sancak ve Preşova), Romanya, Ukrayna (Kırım).

Kurbanlıklar nasıl kesiliyor?

Kurbanlıklar, İHH görevlilerince kesim yapılacak ülke ve bölgelerde kurban olma özelliklerine uygun olarak satın alınıyor.

İslami usullere uygun olarak kesilen kurbanlıklar, ihtiyaç sahiplerine elden dağıtılıyor. Kurban kesimlerinin gerçekleştiğine dair bilgi, kısa mesajla vekalet sahiplerine iletiliyor.

Vekalet verme süreci bayramın ikinci günü sona erecek

Kurban vekaletleri, İHH merkezlerine gidilerek, internet üzerinden ya da vakfın telefon numarası aranarak verilebiliyor.

Vekaletler, bayramın ikinci günü 23.59'a kadar alınacak.

Öte yandan İHH ekipleri, Kurban Bayramı'nda Türkiye dahil 15 ülkede 100 bin yetim ve ihtiyaç sahibine bayramlık kıyafet yardımında bulunmayı planlıyor.

Bayramlık kıyafet yardım bedeli ise 500 lira olarak belirlendi.