İHA'lara övgü: Bizim için de ilgi çekici!

İHA'lara övgü: Bizim için de ilgi çekici!

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai, Türk İHA'larıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Pramudwinai, Türkiye-Tayland İkinci Ortak Eylem Planı imza töreninin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de bulunmasının iki nedeninden birinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek olduğuna işaret eden Pramudwinai, "(Çavuşoğlu ile görüşmek) Hiçbir zaman böyle bir fırsatı kaçırmam. Her zaman çok taraflı forumlarda bir araya gelme fırsatını değerlendiriyoruz." dedi.

Pramudwinai, öte yandan Türkiye-Tayland Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi Dördüncü Dönem Toplantısı'nı gerçekleştireceklerini belirterek ziyaretinin hem iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 65. yılına, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına denk geldiğini söyledi.

Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesinin verimli geçtiğine işaret eden Pramudwinai, başlıca görüştükleri alanın ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi olduğunu aktardı.

İHA'LARA ÖVGÜ

Pramudwinai, Türk ve Taylandlı firmaların gelecek dönemde karşılıklı yatırımlar yapacağına ve savunma sanayisinin de gündeme geldiğine işaret ederek "İHA'lar hususundaki ilerlemeler, gelişmeler bizim için de ilgi çekici. Sadece askeri amaçlar için değil, diğer amaçlarda da bu İHA'ların üretilmesi tabii ki de Tayland'ın da ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte. Farklı hizmet alanlarında da ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte." değerlendirmesinde bulundu.

Pramudwinai, güvenlik diyaloğunun iki ülke arasındaki önemli platformlardan biri olduğuna işaret ederek ikili ilişkilerdeki önemli hususları ele almayı sürdüreceklerin kaydetti.