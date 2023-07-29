İğrençlikte sınır tanımamıştı: Gözaltına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir kişinin zeytin tankının içine girerek sepetleme yapmasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine inceleme başlattı. Akhisar Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli ve işletme tespit edildi. Halk sağlığını tehlikeye atan şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheli ilk ifadesinde suçunu eğlence amacıyla işlediğini itiraf etti.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından videonun çekildiği işletme mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Aynı zamanda işletme sahibi hakkında idari ceza uygulandı.