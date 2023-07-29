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29 Temmuz 2023 Cumartesi 19:11:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2023 Cumartesi 19:11:00

İğrençlikte sınır tanımamıştı: Gözaltına alındı

Kaynak: IHA

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytin tankında çıplak sepetleme yapan şahıs jandarma tarafından yakalandı. Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrasında gözaltına alınan şüpheli eğlence amacıyla yaptığını itiraf etti. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ise işletmeyi mühürledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir kişinin zeytin tankının içine girerek sepetleme yapmasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine inceleme başlattı. Akhisar Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli ve işletme tespit edildi. Halk sağlığını tehlikeye atan şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheli ilk ifadesinde suçunu eğlence amacıyla işlediğini itiraf etti.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından videonun çekildiği işletme mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Aynı zamanda işletme sahibi hakkında idari ceza uygulandı.

Etiketler : zeytin tiktok zeytin skandal görüntüler
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