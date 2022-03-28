Karadeniz'de ikinci mayın

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28 Mart 2022 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:28 Mart 2022 Pazartesi 15:21:00

İğneada açıklarında bir mayın tespit edildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında tespit edilen mayına Sualtı Savunma Timlerince (SAS) etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunulduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildi.

    SAS timlerinin süratle intikal ettirildiği bölgede mayın emniyete alındı, etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlandı.

    Balıkçı mayını nasıl fark ettiğini anlattı

    Balıkçı Çağrı Martin, AA muhabirine, denize ağ serdikleri bölgenin yaklaşık 200 metre ilerisinde mayın olduğunu fark ettiklerini söyledi.

    Hemen durumu yetkililere bildirdiklerini ifade eden Martin, çok korktuklarını aktardı.

    Haber vermelerinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin geldiğini anlatan Martin, şunları kaydetti:

    "Büyük bir mayın, panikledik, hemen haber verdik telsizden. Sahil Güvenlik geldi, deniz uçağı geldi, bizi uzaklaştırdılar. Bugün denize çıkmamız da yasaklandı. Can güvenliğimiz açısından iyi değil çıkmamız. Para önemli değil, can sağlığı daha önemli. Para her zaman kazanılır. Biz 200 metreye kadar yaklaştık, son anda fark ettik, 200 metre kalmıştı ki hemen dönüp ağımızı alıp haber verdik, herkesi uyardık buraya yaklaşmayın diye."

    Balıkçı Erman Can Günay da mayın nedeniyle 3 gündür endişe yaşadıklarını dile getirdi.

    Balıkçı arkadaşlarının anonsu ile denizde mayın bulunduğunu öğrendiklerini dile getiren Günay, "Sıkıntılı bir durum. Sezonu artık kapattık diyebiliriz. Mayının nereden geleceğini bilemeyiz, her türlü sıkıntılı durumdayız. Biz mayını görmedik ama gören arkadaşımızın yakınındaydık, çok uzakta değildik." ifadelerini kullandı.

    Liman Başkanı Resul Ulaş da İğneada Feneri'ne yaklaşık 7 mil açıkta başıboş bir mayın gözlemi olduğu ihbarı üzerine durumu Kaymakamlık ve Sahil Güvenlik ile paylaştıklarını söyledi.

    Ulaş, bölgedeki balıkçılara faaliyetlerine son verip limana dönmeleri yönünde telsiz anonsu geçtiklerini kaydetti.

    MSB'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İğneada açıklarında tespit edilen mayının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, "İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

    Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı İğneada MAYIN
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