İGEDER'den deprem bölgesine psiko-sosyal destek

Gönüllü öğretmenlerimiz ve psikologlarımız, proje kapsamında deprem bölgesindeki çocuklara psiko-sosyal destek sağlamaya depremin ilk anlarından itibaren depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta başladı.

Çocukların depremden kaynaklı travmayı kısa sürede ve daha rahat atlatmaları için çeşitli oyunlar, etkinlikler ve grup çalışmaları gerçekleştirmekte olan öğretmenlerimiz ve psikologlarımız, bugüne kadar Kahramanmaraş'ta 1000'e yakın çocukla buluştu.

Projenin depremin etkilerinin görüldüğü diğer iller için de kısa sürede başlatılarak daha çok çocuğa ulaşma, psiko-destek sağlama amaçlanmaktadır.

GÜNDÜZ SOSYAL YARDIM, AKŞAMLARI PSİKO-SOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI

Proje kapsamında eğitimli ve alanında uzman gönüllülerimiz gündüzleri arama kurtarma ve sosyal yardım faaliyetlerine destek olmakta, akşamları ise çocuklarla buluşarak onlara yönelik psiko-sosyal destek çalışmalarını gerçekleştirmektedirler.