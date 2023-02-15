İGEDER Yönetim Kurulu Başkanı İdris Topçuoğlu, "Projeyi fedakârlıkla ve büyük bir özveriyle yürüten öğretmenlere teşekkür ediyorum. Deprem bölgesindeki çalışmalara yetkili makamlar ile iş birliği hâlinde devam edeceğiz." diyerek projenin bu zorlu zamanda çok faydalı olduğunu dile getirdi.
İGEDER'den deprem bölgesine psiko-sosyal destek
İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER), ülkemizin yaşadığı deprem afeti sonrasında deprem bölgesindeki çocuklara yönelik Psiko-Sosyal Destek Projesi'ni başlattı.
Gönüllü öğretmenlerimiz ve psikologlarımız, proje kapsamında deprem bölgesindeki çocuklara psiko-sosyal destek sağlamaya depremin ilk anlarından itibaren depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta başladı.
Çocukların depremden kaynaklı travmayı kısa sürede ve daha rahat atlatmaları için çeşitli oyunlar, etkinlikler ve grup çalışmaları gerçekleştirmekte olan öğretmenlerimiz ve psikologlarımız, bugüne kadar Kahramanmaraş'ta 1000'e yakın çocukla buluştu.
Projenin depremin etkilerinin görüldüğü diğer iller için de kısa sürede başlatılarak daha çok çocuğa ulaşma, psiko-destek sağlama amaçlanmaktadır.
GÜNDÜZ SOSYAL YARDIM, AKŞAMLARI PSİKO-SOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI
Proje kapsamında eğitimli ve alanında uzman gönüllülerimiz gündüzleri arama kurtarma ve sosyal yardım faaliyetlerine destek olmakta, akşamları ise çocuklarla buluşarak onlara yönelik psiko-sosyal destek çalışmalarını gerçekleştirmektedirler.
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