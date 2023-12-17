VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail, Suriye topraklarına hava saldırısı düzenledi: 2 yaralı
AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu, hakem Meler'i ziyaret etti
Beşiktaş'ta denizde erkek cesedi bulundu
AA foto muhabirine saldıran polisi ziyaret eden İsrailli Bakan: "Pişman değilim"
Iğdır'daki 9 köyde okullar tatil
52 yaşındaki kadın 12. kattan atlayarak intihar etti
17 Aralık 2023 Pazar 23:39:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 23:39:00

Iğdır'daki 9 köyde okullar tatil

Kaynak: AA

ABONE OL

Iğdır Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez bağlı 9 köyde eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Doğu Anadolu bölgesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı Iğdır'ın yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi.

Kar yağışı nedeniyle kentin bazı köylerinde yollar ulaşıma kapandı.

Iğdır Valiliği yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle yolları ulaşıma kapanan 9 köyde 18 Aralık 2023 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara

verildiğini bildirdi.

Alınan karara göre merkeze bağlı Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Zor, Kervansaray, Pınarbaşı, Kızılkule, Taşlıca ve Gülpınar köylerinde yarın eğitim yapılmayacak.

Etiketler : kar yağışı buzlanma eğitim ara ığdır
Tarlada çalıştı bisiklete bindi

Tarlada çalıştı bisiklete bindi
Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar

Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar
Oğlu oyuncu oldu

Oğlu oyuncu oldu
7 günde 20 milyon izlenme: Kolpaçino rekoru

7 günde 20 milyon izlenme: Kolpaçino rekoru
Telif için mücadeleye devam

Telif için mücadeleye devam
Sahnede 'Hadise' çıktı

Sahnede 'Hadise' çıktı
Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı

Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı
Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"

Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"
Selena Gomez ve Taylor Swift geliri Gazze'ye bağışlanacak komedi gösterisini izledi

Selena Gomez ve Taylor Swift geliri Gazze'ye bağışlanacak komedi gösterisini izledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX