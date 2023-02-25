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25 Şubat 2023 Cumartesi 14:10:00 - Güncelleme:25 Şubat 2023 Cumartesi 14:10:00

İGA'nın Hatay'da kurduğu konteyner kent 8 Mart'ta hizmete açılıyor

Kaynak: AA

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İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın depremlerin sarstığı Hatay'da 30 dönümlük arazi üzerinde yapımını üstlendiği 350 konteynerlik kentin kurulumunda sona yaklaşıldı.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler sonrası en çok zarar gören illerden Hatay'da afetin yaralarını sarmak için çalışmalar hızla devam ediyor.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nın yanında yer alan ve Hatay Valiliği tarafından İGA'ya tahsis edilen 30 dönümlük arazi üzerinde kurulacak 350 konteynerlik kentin 350 aileye yuva olması planlanıyor.

Tüm kurulum ve donanımını İGA'nın üstlendiği, inşaatına 13 Şubat'ta başlanan konteyner kent, 8 Mart itibarıyla yaklaşık 2 bin 100 afetzedeyi ağırlamaya hazırlanıyor. Çalışmaların büyük bir hızla sürdüğü konteyner kentte 89 personel ve 34 iş makinesi, 7/24 vardiyalı görev yapıyor.

İstanbul'dan sevkiyatı gerçekleştirilen 21 metrekarelik konteynerlerde mobilya, duş, tuvalet ve mutfak tezgahı bulunuyor, her konteyner 5-6 kişilik ailenin geçici barınma ihtiyacını karşılayabiliyor.

Kentte ayrıca yemekhane, mutfak, çamaşırhane, çocuk oyun alanı ve mescit de yer alıyor.

Etiketler : asrın felaketi deprem iga hatay konteyner kent

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