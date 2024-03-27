İftarda hızlı yemek kalbi zorlar

Uzm. Dr. Amasyalı, "Ramazan ayında iftar ve sahurda bol sulu yemekler yemelerini ve su kaybını azaltıcı ortamlarda bulunmalarını önerebilirim. Vücudun ihtiyacı olan tuz gün boyu terleyerek atılmaktadır. Bu nedenle normal değerleri geçmeyecek şekilde tuz tüketimi tercih edilebilir" açıklamasında bulundu. Yemek seçimlerinde su ihtiyacını artırıcı baharatlardan kaçınılması gerektiğini işaret eden Amasyalı, "Baharatların kalp ve damar hastalarına hiçbir zararı yoktur, ancak baharatlı yiyeceklerin sıcak havalarda su ihtiyacını artıracağı unutulmamalıdır" dedi.