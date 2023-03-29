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29 Mart 2023 Çarşamba 07:13:00 - Güncelleme:29 Mart 2023 Çarşamba 07:13:00

İftar sofraları Kızılay'dan

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Türk Kızılay, deprem bölgesindeki yardım çalışmalarına ramazan ayında da devam ediyor. Gönüllüler, atıl haldeki mutfakları faaliyete geçirerek hazırladıkları iftarlıkları depremzedelere ulaştırıyorlar.

Türk Kızılay, deprem bölgesindeki yardım çalışmalarına ramazan ayında da devam ediyor. Gönüllüler, atıl haldeki mutfakları faaliyete geçirerek hazırladıkları iftarlıkları depremzedelere ulaştırıyorlar.

HER GÜN ÜÇ ÇEŞİT YEMEK YAPILIYOR

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfaklar ve ikram araçlarıyla depremzedelerin yardımına koşuyor. Deprem bölgesinde 3 bine yakın profesyonel ve gönüllüsüyle yaraları sarmaya çalışan Kızılay, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında beslenme grubundaki çalışmalarını 10 il, 100 ilçe, 1360 nokta ve 405 paydaşıyla sürdürüyor. Afet Beslenme Platformu üyeleri, hizmetlerini 5 aşevi, 86 ikram aracı, 349 mobil mutfak, 49 mobil fırın ve 22 sahra mutfakla gerçekleştiriyor.

YAŞLI VE ENGELLİLERE ÖNCELİK VERİLİYOR

Türk Kızılay Kırıkkale Şubesince 112 Acil Çağrı Merkezinin mutfağında hazırlanan yemekler de, iftar öncesinde depremzedelere dağıtılıyor. Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İşler, kentte 10 binden fazla depremzedenin misafir edildiğini söyledi. Kızılay olarak depremzedelerin yaralarının sarılması için çalıştıklarını belirten İşler, şöyle konuştu: "250 depremzedeye günde 3 çeşit yemek yapıyoruz. Ramazan dolayısıyla bu sayıyı 500'e çıkartacağız. Hasta, engelli ve yaşlılara öncelik veriyoruz. Yine evinde yemek yapacak durumu olmayanlara öncelik tanıyoruz."

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Kırıkkale'ye gelen 70 yaşındaki afetzede Mercan Sönmez, depremde 3 kızının yaşamını yitirdiğini ve evinin çöktüğünü anlattı. Oğlunun kendisini Kırıkkale'ye getirdiğini söyleyen Sönmez, "Gelen yemekten çok memnunum. Allah razı olsun. Beni hiç incitmiyorlar, işleri rast gitsin" dedi.

Depremde Hatay'da çok sayıda akrabasını kaybeden Sebahat Sungur da desteklerinden dolayı Türk Kızılaya teşekkür etti.

Etiketler : Türk Kızılay Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi 112 Acil Çağrı Merkezi

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