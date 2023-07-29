İflasın rakamı 1850

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "İstanbul genelinde önceki gün özel halk otobüslerinin dışında 1850'den fazla İETT otobüsü ve metrobüs arızası yaşandı" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ulaşım konusundaki hatalı ve yanlış uygulamalarının sıkıntısını İstanbulluların çektiğini belirten Özdemir şunları kaydetti: "Otobüslerin bakım ve onarımlarını, otobüslerin üretici firmaları yerine, hiçbir tecrübesi olmayan ve yeterli teknik personeli bulunmayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı firmaya teslim edildi. Otobüslerin bakım ve onarımı gerektiği gibi yapılmıyor. Parça değişimlerinde orijinal parça kullanılmadığı gibi yeterli teknik personeli de bulunmuyor. Bu arızaların sebebi otobüs bakım ve onarım işlerini iyi bilen yetişmiş ve tecrübeli ekibin devre dışı bırakılması, görevden alınması ve görev yerlerinin değiştirilmesidir. Ayrıca 'otobüs ve metrobüs filosunu yenileyeceği, raylı sistem payını arttıracağı ve Türkiye'nin en ucuz ulaşım sistemini kuracağını' söylemişti ama bunları yapamadı."

BAKIM YOK, KAZA OLUYOR

İBB'ye bağlı 3 bin 375 adet metrobüs ile otobüs faaliyet gösteriyor. Son alınan otobüsler de rakama eklendiğinde toplam araç sayısı 3 bin 475'i buluyor. Bu araçlardan önceki gün bin 850'den fazlasının büyük ya da küçük çaplı arıza yaptı.

İBB'NİN KAVŞAĞI 'EZİYETE' DÖNÜŞTÜ

İBB tarafından Küçükçekmece'de yapılan kavşak düzenlemesi esnaf ve sürücüler için eziyete dönüştü. Huzur Caddesi'nde yaklaşık 2 ay önce yapılan kavşak düzenlemesinde Söğütlüçeşme'den Kanarya Mahallesi'ne girişler kapatıldı. Düzenleme sonrasında araçlarıyla mahalleye girmek isteyenler yaklaşık 1.5 km. giderek köprü Gümrük yolundan veya Borusan Kavşağından dönmek zorunda kalıyor. Bu da gün içinde kavşağı sık kullanan esnafın tepkisine neden oldu. Huzur Caddesi'nde toplanan bölge esnafı kavşağın eski haline dönmesini isteyerek, düzenlemenin kendilerini mağdur ettiğini söyledi. Sürücüler, okulların açılmasıyla kavşağın kilitleneceğini söyledi.