İETT'de temassız soygun

AKŞAM, İstanbul'daki yeni toplu taşıma zamlarının ardından yaşanan usulsüzlüğü gözler önüne seriyor. Metrobüslerde tam bilet 22.25 TL iken kredi kartlarıyla yapılan temassız ödemelerde 60 lira, 15 TL olan otobüs, metro, tramvay ve vapurda ise 30 lira kesiliyor.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 8 Ağustos'ta aldığı kararla toplu taşımaya yüzde 51,52 oranında zam yaptı. Yeni zamlı tarife ile tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya, Marmaray 21,91 liradan 33 liraya, metrobüs ücreti ise 14,69 TL'den 22,25 TL'ye çıkartıldı. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 26 Ekim 2022'de aldığı karar kapsamında ise İstanbulkart dışındaki banka ve kredi kartlarının toplu taşımada kullanılmasının önü açılmış, İBB iştiraki BELBİM koordinasyonuyla uygulanmaya başlanılmıştı. Ancak son zamların ardından banka ve kredi kartlarıyla toplu taşımayı kullanan vatandaşlar, yüzde 168'lik farkla şoke oldu.

3 KAT FARK ALINIYOR

Yapılan zamların ardından kredi kartı, ön ödemeli kart veya banka kartı kullanılarak ödeme yapılan yolculuklardan ise metrobüste 60 TL; otobüs, metro, tramvay ve vapurda ise 30 TL alındığı gözlendi. Metrobüse binerken kredi kartı kullanan AKŞAM muhabiri Neslihan Keskin'den de 60 lira çekildi. Keskin, "Çağlayan Adliyesi'nden metrobüse binmek için kredi kartımı kullandım. İstanbul kartım olmadığı için 60 TL çekti. Metrobüsten iki durak sonra indim. Geri dönmek için ikinci kez kartımı kullandığımda tekrar 60 TL çekti" dedi. Duraktaki güvenlik görevlisine durumu soran muhabirimiz, "Bu ücreti banka alıyor" cevabını aldı.

KİMİN CEBİNE GİDİYOR

Yolcular, fiyat farkı konusundaki şikayetlerini dile getirdi. Vatandaşlara kolaylık olacakken, kimsenin artık kredi kartı kullanmayacağını söylediler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kredi kartı tarifesine sosyal medya kullanıcılarından da büyük tepki geldi. Hamza Çifçibasi isimli bir vatandaş "Olacak iş değil. Nihayetinde İETT ya da belediye hesabına online geçen sistem" dedi. Cengiz Sert ise "Otobüste 15 TL, metrobüste 37.75 TL ücret farkı. (Bu para avanta)" derken, Yusuf isimli vatandaş ise "Bilet ücreti otobüste 15 TL peki geriye kalan 15 TL kimin cebine gidiyor?" diye sordu.

CHP'Lİ BELEDİYELER AYNI YÖNTEMİ UYGULUYOR

İstanbul'da kredi kartıyla toplu taşımaya binen vatandaşlardan fahiş farklar isyan ettirirken, Ankara ve Antalya'da 3 TL fark alındığı görüldü. Buna göre, Ankara ve Antalya'da 15 TL olan bilet ücreti kredi kartıyla ödenince 18 oluyor. Bursa'da ise, kredi kartı ödemelerinde ulaşım ücretinin her 5 TL'ye kadar olan kısmı için 1 TL, 5 TL ila 10 TL arasında olan kısmı için 2 TL ve 10 TL ila 15 TL arasındaki ulaşım ücretine karşılık da 3 TL komisyon ücreti ödeniyor. Konya'da ise anlaşmalı bankalardan 8,5 TL, anlaşması bulunmayan bankalardan ise 9,20 TL kesiliyor.