İETT şoförleri arasında kavga: Balta ile saldırdı
İstanbul'da İETT şoförü aynasına çarpan başka bir İETT şoförüne balta ile saldırdı. Saldırgan şoför, otobüsün camını kırarken yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Olay, sabah saatlerinde Fatih ilçesi Milliyet Caddesi'nde meydana geldi.
Caddede seyir halinde olan İETT otobüsü başka bir otobüsün aynasına çarptı. Otobüsün aynasına çarpılmasına sinirlenen sürücü, aracından aldığı baltayla diğer İETT şoförüne saldırdı. Otobüsün camını kıran şoförü yolcular zor sakinleştirdi. Camı kırılan otobüste bulunan yolcular da büyük panik yaşadı.
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