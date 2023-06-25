İETT şoförleri arasında kavga: Balta ile saldırdı

Olay, sabah saatlerinde Fatih ilçesi Milliyet Caddesi'nde meydana geldi.

Caddede seyir halinde olan İETT otobüsü başka bir otobüsün aynasına çarptı. Otobüsün aynasına çarpılmasına sinirlenen sürücü, aracından aldığı baltayla diğer İETT şoförüne saldırdı. Otobüsün camını kıran şoförü yolcular zor sakinleştirdi. Camı kırılan otobüste bulunan yolcular da büyük panik yaşadı.