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09 Aralık 2023 Cumartesi 22:38:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 22:38:00

İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: AA

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Pendik'te İETT otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi'nde 34 TP 9903 plakalı İETT otobüsü ile Barış U. idaresindeki 34 AC 7636 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan araç sürücüsü Barış U, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Kaza dolayısıyla caddedeki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Etiketler : İETT Kaza Yaralı
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