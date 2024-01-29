İETT otobüsünde panik anları... İki aydır bakım yapılmadığı ortaya çıktı
Kaynak: İHA
İstanbul'da bir İETT otobüsü seyir halindeyken arızalandı. Otobüsün içi dumanlar kaplanırken yolcuların yaşadığı panik saniye saniye kaydedildi. Söz konusu otobüse 2 aydır bakım yapılmadığı ortaya çıktı.
Küçükçekmece'de 2 aydır bakım sırasının gelmediği iddia edilen İETT otobüsünün içini bir anda dumanlar kaplayınca yolcular panikle aşağı indirildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Sefaköy'de meydana geldi. İddiaya göre 2 aydır bakım sırası bekleyen İETT otobüsünün içini bir anda dumanlar kapladı. O sırada yolcular, ayaklanıp dışarı çıkmaya çalıştı ancak bir süre kapılar açılmadı. Daha sonra şoförün kapıları açmasıyla yolcular panikle kendini dışarıya attı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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