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İETT otobüsünde panik anları! İki aydır bakım yapılmadığı ortaya çıktı
29 Ocak 2024 Pazartesi 17:17:00 - Güncelleme:29 Ocak 2024 Pazartesi 17:17:00

İETT otobüsünde panik anları... İki aydır bakım yapılmadığı ortaya çıktı

Kaynak: İHA

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İstanbul'da bir İETT otobüsü seyir halindeyken arızalandı. Otobüsün içi dumanlar kaplanırken yolcuların yaşadığı panik saniye saniye kaydedildi. Söz konusu otobüse 2 aydır bakım yapılmadığı ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de 2 aydır bakım sırasının gelmediği iddia edilen İETT otobüsünün içini bir anda dumanlar kaplayınca yolcular panikle aşağı indirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sefaköy'de meydana geldi. İddiaya göre 2 aydır bakım sırası bekleyen İETT otobüsünün içini bir anda dumanlar kapladı. O sırada yolcular, ayaklanıp dışarı çıkmaya çalıştı ancak bir süre kapılar açılmadı. Daha sonra şoförün kapıları açmasıyla yolcular panikle kendini dışarıya attı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Etiketler : İETT arıza İstanbul panik Otobüs duman
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