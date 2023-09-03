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İETT otobüsü alev alev yandı: İBB enkazı kaldırmakla yetindi
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03 Eylül 2023 Pazar 21:12:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 21:12:00

İETT otobüsü alev alev yandı: İBB enkazı kaldırmakla yetindi

Kaynak: AA

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İstanbul'da İBB'ye ait İETT otobüsü alev alev yandı. Büyükçekmece'de park halindeyken yanan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi. İBB ekipleri yanarak kullanılamaz hale gelen otobüsü olay yerinden kaldırdı.

Büyükçekmece'de park halindeyken yanan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Pınartepe Mahallesi'nde park halindeki 142-B hatlı körüklü İETT otobüsünden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Etiketler : İETT İSTANBUL OTOBÜS
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