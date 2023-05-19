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19 Mayıs 2023 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 10:30:00

IEA Başkanı Birol, G7 liderlerine temiz enerji dönüşümünü hızlandırmak için gereken adımları anlatacak

Kaynak: AA

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IEA Başkanı Birol, dünyanın en büyük yedi ekonomisini oluşturan G7 liderlerine enerji güvenliğini sağlarken küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak amacıyla temiz enerji dönüşümünü hızlandırmak için atılması gereken adımları anlatacak.

Bu yıl başkanlığını Japonya'nın yürüttüğü ve Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada ve İtalya liderleri katılıyor.

Bugün başlayan ve 21 Mayıs'a kadar sürecek zirveye G7 ülkelerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB), Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Avustralya ve Vietnam da davet edildi.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) paylaştığı bilgilere göre, ev sahibi Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun davetiyle zirveye katılan Birol, G7 liderlerine değişen jeopolitik dengeler ışığında enerji güvenliğinin artan önemi konusunda mesajlar verecek.

Fatih Birol, enerji güvenliğini sağlarken küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için temiz enerji dönüşümünün nasıl hızlandırılabileceğini ve atılması gereken adımları anlatacak.

1975'ten bu yana ekonomik politikaları ve güncel konuları ele almak için her yıl bir ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin bu yılki gündeminde, 15. ayına giren Rusya-Ukrayna Savaşı, Moskova'ya yönelik yaptırımlar, enerji güvenliği, yüksek enflasyon ve Çin ile ilişkiler en önemli maddeler olarak öne çıkıyor.

Etiketler : g7 liderler zirvesi fatih birol temiz enerji
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