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19 Aralık 2022 Pazartesi 10:03:00 - Güncelleme:19 Aralık 2022 Pazartesi 10:03:00

İDO'nun bazı seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Kaynak: AA

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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla bugün 12.00'deki Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş seferi iptal edildi.

Bugün saat 14.50'de yapılması planlanan Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa seferi ile 19.00'daki Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

Etiketler : ido ido seferleri armutlu kadıköy yenikapı
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