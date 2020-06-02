İdlib'deki M4 kara yolunda 14'üncü Türk-Rus kara devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığından, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildiği bildirildi.
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/RxuYIhuLtd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 2, 2020
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