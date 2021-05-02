Çalışma izin belgelerinin geçerliliği uzatıldı

Kovid-19'la mücadele kapsamında geçilen "tam kapanma" döneminde muafiyet kapsamındaki çalışan ve iş yeri yetkilisinin imzasıyla düzenlenen manuel "Çalışma İzni Görev Belgesi'nin" geçerlilik süresi 7 Mayıs Cuma 24.00'e kadar uzatıldı.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Çalışma İzinleri Görev Belgeleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma sürecinde de temel önceliğin üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olduğu, bu nedenle bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirildiği hatırlatıldı.

Muafiyet kapsamında bulunan iş kollarında görevli kişilerin üretim devamlılıklarının sürdürülmesi ve muafiyetlerin kötüye kullanılmasının önüne geçilebilmesi amacıyla e-Başvuru sistemi üzerinden çalışma izin belgesi alınmasının kararlaştırıldığı ve yeni oluşturulan "Çalışma İzni Görev Belgesi Formu'na" dair usul ve esasların belirlendiği kaydedildi.

İZİN BELGESİ İÇİN 2 MİLYON 677 BİN BAŞVURU YAPILDI



Muafiyet tanınan iş kollarında çalışan kişilerin başvurularının değerlendirildiği belirtilen genelgede, e-Devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden bugün saat 17.00'ye kadar 2 milyon 677 bin başvurunun gerekli sorgulamalar yapılarak neticelendirildiği ve ilgili kişiler için çalışma izni görev belgesi düzenlendiği aktarıldı.

MANUEL HAZIRLANAN "ÇALIŞMA İZNİ GÖREV BELGESİ FORMU'NUN" GEÇERLİLİK SÜRESİ UZATILDI

Halihazırda muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden çalışma izni görev belgesi alamayan "iş yeri sahipleri, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları" gibi alanlarda da gerekli kurumlar arası entegrasyonun Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca bugün tamamlanacağı belirtildi.

Genelgede, muafiyet alanındaki iş kolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel olarak doldurularak çalışan ve iş yeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek "Çalışma İzni Görev Belgesi Formu'nun" geçerlilik süresinin 7 Mayıs 2021 Cuma 24.00'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Çalışma izni görev belgesi düzenlenmesinin, e-Başvuru sisteminin kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda kullanılabilecek bir uygulama olduğu ifade edildi.

GÖREV BELGESİNİ SUİSTİMAL EDENLERE İDARİ VE ADLİ İŞLEM YAPILACAK



Kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde, e-Başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgelerinin rutin kontrole, manuel tanzim edilen çalışma izni görev belgelerinin ise kolluk kuvvetlerinin kullandıkları bilgi sistemleri üzerinden ayrıca denetime tabi tutulacağı, bu kontrollerde çalışma izni görev belgesinin suistimal edildiğinin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili gerekli idari ve adli işlem yapılacağı vurgulandı.

Salgınla mücadele sürecinde muafiyetlerin suistimal edilmemesinin, salgın nedeniyle katlanmak durumunda kalınan toplumsal yükün artmaması açısından önemine dikkat çekilen genelgede, başta sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri başta olmak üzere denetim ekiplerinde görev alan tüm personelin büyük bir özveriyle çalıştığı kaydedildi.