LGS genelgesi: Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık

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02 Haziran 2021 Çarşamba 22:30:00 - Güncelleme:02 Haziran 2021 Çarşamba 22:30:00

İçişleri'nden Liselere Giriş Sınavı tedbirleriyle ilgili genelge

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İçişleri Bakanlığı'nın Liselere Giriş Sınavı genelgesine göre, nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak. 6 Haziran'da öğrenciler ve yakınları kısıtlamadan muaf tutulacak.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgede alınan tedbirler şöyle sıralandı:

- Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri 5 Haziran Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında; 6 Haziran Pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.

- Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir belediyelerce alınacak.

- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran Pazar günü; sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

- 6 Haziran Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen saatlerde kısıtlamadan muaf sayılacak.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlaması Genelge
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