  • BIST
    111110
  • Dolar
    6,8416
  • Euro
    7,7496
  • Altın
    380,2940
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
15 Temmuz gazimiz Turgut Aslan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı... Bakan Soylu'dan 'Aslan' ...
Enerjide ilk küresel iflas
LGS içi son uyarılar... Bakan Selçuk açıklamalarda bulunuyor
Kaçak avlayanlara 200 bin lira ceza
Adana'da pes dedirten olay... İntihar girişimini izleyenler canlı yayın bile yaptı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 545 bini geçti
BMW'den flaş karar... Üretimi tamamen durdurdu
Ünlü isim Rihanna, kirası 415 bin dolarlık ev kiraladı
Çin ile Hindistan arasında çatışma: Üç asker öldü
İngiltere'de ırkçılıkla mücadelede heykeller hedefte
İşte yerli ve milli elektrikli trenin müthiş özellikleri! İlk kez görüntülendi...
Albayrak'tan Muslera'ya moral verecek açıklama: Sözleşmesini uzatacağız
Depremlerin daha iyi anlaşılmasını sağlayan TADAS devrede
Japonya Merkez Bankası'ndan daha fazla destek taahhüdü
Bakan Mustafa Varank koronavirüsle ilgili 'Müjdeleri verebiliriz' dedi ve açıkladı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Bingöl'deki deprem sonrası psikososyal destek ekiplerimiz sahada
Dünyada en çok korona vakası görülen Hindistan'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı
Borsa güne yükselişle başladı
FETÖ'nün TSK yapılanması operasyon
Bilim Kurulu Üyesinden kritik açıklama: İkinci bir pik noktası yaşayabiliriz
Deprem yaşayan Bingöl'e 'haberleşme' ve 'ulaşım' desteği
Brent petrolün varili 39,80 dolar
THY, ABD'deki Türklerin tahliyesi için özel sefer düzenleyecek
Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği
16 Haziran 2020 Salı 09:35:00 - Güncelleme:16 Haziran 2020 Salı 10:16:00

İçişleri: Turuncu ve gri listede bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

ABONE OL

Siirt ve Faraşin bölgesinde etkisiz hale getirilen toplam 7 teröristten 2'sinin turuncu kategoride, 2'sinin de gri kategoride yer aldığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Siirt-Eruh-Ciraf mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından hafta sonu gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu kategoride yer alan Jiyan kod adlı Esma Afşar olduğu belirlenirken, diğer 2 teröristin de 500 bin TL'ye kadar ödülle gri kategoride yer aldığı tespit edildi. Siirt’te gerçekleştirilen operasyonda, Gri Liste’de yer alan sözde yönetici Mahir Nemrut kod adlı Ferit Danışman ve bombalı saldırıların sorumlusu Azad kod adlı İsmail Duman’ın etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Açıklamada ayrıca, Hakkari ve Van İl Jandarma Komutanlıkları koordinasyonunda jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerinin katıldığı hava destekli operasyonda, Faraşin Bölgesi’nde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 1 milyon TL’ye kadar ödülle turuncu kategoride yer alan sözde grup sorumlusu olarak faaliyet yürüten Brüsk kod adlı Basri Cin olduğu belirlendi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER