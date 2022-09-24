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İçişleri duyurdu! Turuncu ve gri kategoriye 3 çizik daha
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24 Eylül 2022 Cumartesi 13:42:00 - Güncelleme:24 Eylül 2022 Cumartesi 13:42:00

İçişleri duyurdu! Turuncu ve gri kategoriye 3 çizik daha

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında; 20 Eylül'de etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin 'turuncu' kategoride yer alan 'Dicle Botan' kod adlı Hacer Suçin ile 'Diren Wan' kod adlı Aliye Kiye, bir teröristin de 'gri' kategoride yer alan, 'Amed Ader' kod adlı Hatice Ay olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında; 20 Eylül'de etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin 'turuncu' kategoride yer alan 'Dicle Botan' kod adlı Hacer Suçin ile 'Diren Wan' kod adlı Aliye Kiye, bir teröristin de 'gri' kategoride yer alan, 'Amed Ader' kod adlı Hatice Ay olduğu belirlendi.

PENÇE-KİLİT OPERASYONU BÖLGESİNDE 7 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Dün bölgede bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmalarda Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş şehit olmuştu.

Etiketler : Eren Abluka-34 Operasyonu İçişleri Bakanlığı Amed Ader
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