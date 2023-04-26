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26 Nisan 2023 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 15:00:00

İçişleri Bakanlığının aile içi ve kadına şiddetle mücadele çalışmaları "AKŞİM" tarafından denetlenecek

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığının aile içi ve kadına şiddetle mücadele çalışmaları "AKŞİM" tarafından denetlenecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aile içi ve kadına şiddetle mücadele konusunda bakanlığın çalışmalarını denetlemek için "sivil gözetim mekanizması" kurulduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede bakanlığımız faaliyetlerini denetlemek üzere 6 aylık bir çalışmanın sonucunda Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele İzleme Komitesi (AKŞİM) kuruldu. Kurul, şiddeti önlemeye, şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmaya ve uygulamadan kaynaklanan sorunları gidermeye yönelik çalışmalara ilişkin görüş ve önerilerde bulunacak."

Etiketler : içişleri bakanlığı süleyman soylu aile içi şiddet kadına şiddet akşim
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