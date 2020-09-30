İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu kararı
Kaynak: IHA
İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında bugünden itibaren 'Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama ve Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu' getirildi.
İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" ve "Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu" genelgeleri gönderildi
Şehir içi toplu ulaşım araçlarında kullanılan kişiye özel akıllı seyahat kart sistemleri, Sağlık Bakanlığının HES uygulamasına entegre edilecek.
İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında bugünden itibaren kamu ve özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getirildi.
Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olanların varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartları, izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak.
HES kodu sorgulaması yapmadan veya sorgulama sonucunu gözetmeden müşterilerinin konaklamasına izin veren tesisler 10 gün faaliyetten men edilecek.
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu kararı
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